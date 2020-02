MOLINARI HA LE CALDANE – La Stampa choc: a Giugno non si vota

Il clima a La Stampa, tornata nelle mani della famiglia Elkann insieme a Repubblica, è rovente.

I giornalisti hanno proclamato due giorni di sciopero e gli articoli non vengono firmati, dopo che il direttore Maurizio Molinari ha mandato una lettera: otto redattori vengono spostati da Roma a Torino.

Loro protestano, ingrati, ma il direttore lo fa per il loro bene, sottraendoli alla canicola romana e spostandoli verso il vento del nord.

E nel fresco torinese il direttore Molinari ha fatto i calcoli di quando si potrebbe andare a votare in eventuali elezioni anticipate e ce lo spiega oggi in un articolo non firmato. Allora: il 29 marzo c’è il referendum sul taglio dei parlamentari, poi la vacatio legis e poi bisogna ridisegnare i collegi elettorali. E si arriva a metà giugno. E questo lo sapevamo.

Quindi, a metà giugno si può votare? No, sentenzia Molinari. Ammaliato da Greta e già col ventaglio in mano: “Col riscaldamento globale l’afa sarà tremenda, impossibile convocare nuove elezioni politiche prima di fine settembre”.

Testuale. Parola de La Stampa, Molinar style.

E poi? Poi comincerà il solito balletto. A fine settembre no, che mica si può fare campagna elettorale sotto gli ombrelloni. A ottobre no perché il 15 devi presentare a Bruxelles la bozza di bilancio. Fino a dicembre no perché c’è la legge di bilancio e finché non è approvata non si possono convocare le elezioni.

Arriviamo così a inizio marzo 2021, che già la temperatura si sarà alzata perché mancheranno solo cinque mesi al semestre bianco in cui Mattarella non potrà sciogliere le Camere, e non starebbe bene mettere in difficoltà il Presidente.

Insomma, votare sarebbe bello, ma purtroppo non si può. Parola di Elkann, come ci spiega La Stampa: il terzo maggiore quotidiano nazionale. Come dire? Il direttore ha le caldane.