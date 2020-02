LARGO AI PENTITI DELLA UEF

Bene ha fatto Beniamino Bonardi su La Marianna di ieri a rilanciare il clamoroso e pubblico pentimento di quel signore un po’ snob e tanto arrogante, celebre fra le redazioni per il soprannome di Fessuccio De Bortoli: “Un pezzo della classe dirigente italiana, me compreso, quando ero alla guida del Corriere, ha sbagliato” – ha confessato il nostro per poi sfociare nel mea culpa: “Le opinioni contrarie a questo milieu europeista sono state marginalizzate, considerate culturalmente non proponibili, indegne di far parte del dibattito politico. Involontariamente, questo tipo di europeismo è stato troppo esclusivo, aristocratico, lontano dal sentire popolare”.

Che dire, per ora l’Oscar del Pentito della UEF (Unione Europea Francotedesca) va senz’altro a lui. Ma preparatevi a vederne presto un’orda: i Pentiti della UEF sono destinati a trasformarsi in esercito. Già due altri casi hanno del clamoroso. Massimo Cacciari, confinati nei lontani ricordi i volantini operaisti di Porto Marghera e lanciate alle ortiche le accorate orazioni per le ampie alleanze da Macron a Tsipras in difesa di Bruxelles, oggi rompe gli indugi: “Uno come il sottoscritto versa il 60% del suo reddito in tasse. Non si possono considerare superflui i problemi del ceto medio e medioalto. A me sta venendo voglia di prendere baracca e burattini e di trasferirmi a Vienna”.

Sarebbe, in effetti un’ottima idea: meglio di Vienna potrebbe esserci forse solo il Lussemburgo del suo amico Juncker, dove meditare sulle sorti della UEF nella serenità di un paradiso fiscale adatto al “ceto medioalto”, che Cacciari ha abbracciato con l’ardore del neofita. Ma non basta. Oltre Fessuccio & il Filosofo, va iscritto al club anche Federico Fubini, la penna arguta che per un decennio ha cantato le progressive sorti di Berlino e Parigi, uniche sponde della salvezza di un’Italia sommamente guidata dai Monti, dai Napolitano, dai Letta.

Ieri, invece, il lucido Fubini ha scoperto che nella UEF qualcosa non va: perchè è un posto dove non si può dire la verità. Lui lo ha capito grazie alla «gaffe» di Borrell, l’alto rappresentante della politica estera di Bruxelles che ha avuto il torto di porre una domanda pubblica sull’evangelizzazione ambientalista dell’Europa nel mondo. «Mi piacerebbe sapere se i giovani che manifestano nelle strade di Berlino, chiedendo misure contro il cambio climatico, sono coscienti dei costi. Se capiscono che dovranno ridurre il loro tenore di vita per compensare i minatori di carbone polacchi che resteranno disoccupati». Apriti cielo: la Commissione europea si è ufficialmente dissociata e lo spagnolo ha dovuto scusarsi per aver parlato di quella che chiama la «sindrome Greta». Ma un sistema che non sopporta la verità – sentenza lapidario Fubini – è un sistema politico debole. Giusto. Peccato che per scoprirlo bastava rileggersi i suoi articoli di un decennio.

Giovanni Negri