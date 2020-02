Abusi sessuali, Scout Usa in bancarotta

Gli Scout Usa verso la bancarotta per via delle troppe cause per abusi sessuali.

Il Pd chiede di rivedere la prescrizione. Spaccatura nel governo anche sui decreti sicurezza.

In Campania i Cinque Stelle preparano la candidatura del ministro Costa.

L’Operazione Sophia per fermare il traffico di migranti si concluderà a marzo.

Nuova disposizione di Papa Francesco: da ora in poi i futuri nunzi dovranno fare i missionari per almeno un anno.

15 casi di Coronavirus negli Usa. Da domani lo sbarco dei passeggeri della Diamond Princess.

La riforma delle pensioni di Macron nell’Assemblea Nazionale.

Per accuse di essere “razzista e sessista” si dimette il 27enne Andrew Sabisky, laureato a Cambridge, il primo assistente assunto a Downing Street dal potente consigliere di Boris Johnson Dominic Cummings nel suo bando per assistenti e consiglieri governativi “geniali e disadattati”. Rivolta a Londra per alcune sue frasi passate contro donne, neri e nascite.

Bezos offre 10 miliardi di dollari per la lotta contro il cambio climatico.

Scontro tra Maduro e il Portogallo. Sospesi per tre settimane i voli della compagna aerea portoghese Tap per aver riportato Guaidó a Caracas.