Le due notizie sembrano fra loro scollegate, ma non lo sono. Pochi giorni fa l’FMI ha scritto nero su bianco che la crisi italiana si può curare in modo abbastanza spiccio: ricalcolare tutte le pensioni con il metodo contributivo. “Sarebbe un bagno di sangue”, hanno dichiarato Cgil Cisl e Uil. “Si taglierebbe dal 30 al 40% dell’ assegno mensile di milioni di cittadini, molti dei quali con la pensione mantengono anche i figli disoccupati”, hanno detto altri, mentre magari preparavano la bandiera per la manifestazione di Giggino O Ministro svoltasi ieri a Roma “contro la restaurazione dei vitalizi”. Già: eccoci al punto. Perchè nessuno vuole spiegare agli italiani una piccola, choccante verità? Perchè non si spiega che ormai i Vitaliziati sono in pratica l’unica categoria che percepisce esattamente e soltanto ciò che ha versato (contributivo , senza vedere un centesimo di ricalcolo col retributivo, che caratterizza invece la stragrande maggioranza delle pensioni degli italiani? Perchè sono ignoranti, perchè questa riforma l’hanno fatta con i piedi ed è destinata al fallimento , direte voi insieme all’ottimo Salvatore Merlo, uno dei rarissimi giornalisti di questo paese che ieri ha rifatto sul Foglio la storia dei Vitalizi. Ma credetemi, la spiegazione non è solo questa. C’è chi ci marcia. Se passa il principio per il quale si possono fare leggi Retroattive (come accaduto per i vitalizi), abbinate al principio dell’obbligo del Contributivo per tutti, il gioco è fatto. Se la Casta funziona col Contributivo , applicato persino retroattivamente, lo stesso adesso si ha da fare anche con la tua pensione .

Erano anni che mi attendevo un segnale in questo senso. Con la dichiarazione dell’FMI il segnale è arrivato, forte e chiaro. Magari sollecitato da Madame Lagarde, che alla guida della BCE prima o poi il nodo della previdenza italiana lo vorrà affrontare. E presto toccherà forse alla UEF (Unione Europea Francotedesca) spiegare perchè da adesso, anzi da prima, in Italia si va in pensione solo con il Contributivo. Che va anche benissimo purchè a) si vada in televisione a spiegare agli italiani il perchè del “bagno di sangue” b) si sia in grado di governare il degrado sociale e la nuova povertà provocati dalla “riforma previdenziale” . Che si scrive Lotta ai Vitalizi e si legge Bagno di Sangue sulle pensioni di tutti.