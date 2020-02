Scienziati cinesi: “Il coronavirus è uscito da un laboratorio”

Uno studio prodotto da alcuni scienziati della South China University getta nuove ombre sulle prime fasi di diffusione del coronavirus. Secondo fonti ufficiali, il virus sarebbe stato trasmesso all’uomo da pipistrelli contaminati venduti in un mercato del pesce di Wuhan, I biologi Botao Xiao e Lei Xiao, nel loro rapporto, hanno invece scritto che il coronavirus avrebbe avuto origine in un laboratorio vicino al mercato della città epicentro dell’epidemia.

Il regime cinese ordina di non uscire da casa a 60 milioni di persone. Quaranta dei 400 americani che sono stati evacuati dalla nave da crociera in quarantena in Giappone, la Diamond Princess, risultano contagiati dal nuovo coronavirus. Coloro che sono risultati positivi al virus saranno ricoverati negli ospedali giapponesi, mentre gli altri faranno rientro con due aerei negli Stati Uniti, dove saranno messi in isolamento per altri 14 giorni in una base militare. Niccolò non aveva il coronavirus: “stavo in una casa fredda e ho preso la febbre”.

Renzi a Conte dall’Himalaya: intesa o vai a casa.

Polemica sull’aborto. Salvini: “Pronto soccorso non è soluzione a stili di vita incivili”. Zingaretti: “Giù le mani dalle donne e dalla sanità”.

Emmanuel Macron non crede alle rassicurazioni del segretario di Stato americano Mike Pompeo, secondo cui l’Occidente “sta vincendo”. Nel suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, il presidente francese ha piuttosto sostenuto che “c’è un indebolimento dell’Occidente”, anche come conseguenza del fatto che da alcuni anni gli Stati Uniti hanno una politica che “prevede un certo livello di ritiro, di ripensamento del suo rapporto con l’Europa”. Per gli Usa “è la Cina la minaccia della Nato”.

La ministra della Salute francese Agnes Buzyn sarà la candidata sindaca di Parigi per “En Marche”, il partito del presidente Emmanuel Macron, al posto di Benjamin Griveaux. Sfida Anne Hidalgo, l’attuale sindaca socialista in pole position, e Rachida Dati, l’ex ministra di Sarkozy, da anni sindaca dell’elegante 7mo arrondissement, che si è imposta a sorpresa al secondo posto nei sondaggi.