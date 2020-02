PRIMA I CINESI

Quindi è ufficiale: il 6 Gennaio, un’ Epifania che ci appare ora lontanissima, il Governo di Pechino era perfettamente consapevole dell’epidemia che avrebbe iniziato a rivelare al mondo dopo ben tre settimane. Immaginate un attimo cosa si sarebbe detto nel mondo di un qualsiasi altro governo che avesse avuto un atteggiamento simile, e che ora si fosse ridotto a porre agli arresti domiciliari – con divieto assoluto di uscire di casa e usare l’auto – 60 milioni di sudditi, ovvero un’intera Italia. Solo una malintesa sudditanza può condurre un Presidente della Repubblica a distribuire sorrisini in una scuola piena di bimbi cinesi, un Sindaco di Milano a invitare a fare colazione a Chinatown fino a un Lapo Elkann che ci invita ad essere solidali con gli amici cinesi, senza PRIMA aver pronunciato una chiara, netta, inequivoca, inappellabile condanna politica di una gestione irresponsabile, autoritaria, menzognera di questa crisi sanitaria da parte del governo di Pechino. Mi spiace, ma in questo caso non è lecita alcuna lezioncina buonista agli italiani. Prima di invitarci ad andare a magiare cinese domani sera, è ad altri che dovete parlare pubblicamente.

Giovanni Negri