FERRUCCIO DE BORTOLI, IL PENTITO

Una volta non bastava. Era troppo bravo, soprattutto era un fine analista che tutto capiva, e allora lo hanno chiamato a dirigere il Corriere della Sera ben due volte, dal 1997 al 2003 e dal 2009 al 2015, per un totale di 12 anni. Nell’intermezzo ha diretto Il Sole 24 Ore. E dalle nobili scrivanie di Via Solferino e del quotidiano di Confindustria ci ha raccontato gli anni ruggenti dell’euro e quelli drammatici della Grande Crisi, spiegandoci giorno dopo giorno qual era la posizione politicamente corretta, che stava sempre nel triangolo dell’austerità Berlino-Parigi-Bruxelles, imbavagliando ogni voce dissenziente e dissonante.

Ferruccio De Bortoli ha diretto 18 anni di Pensiero Unico, che per definizione non ammette discussioni e contraddittori, e oggi in un’intervista all’HuffingtonPost riconosce candido di non aver capito nulla e di aver sbagliato tutto:

“Un pezzo della classe dirigente italiana, me compreso, quando ero alla guida del Corriere, ha pensato – sbagliando – che il vincolo esterno europeo potesse servire a correggere i nostri difetti, aiutandoci a fare delle cose che da soli non saremmo riusciti a fare. Le opinioni contrarie a questo milieu europeista sono state marginalizzate, considerate culturalmente non proponibili, indegne di far parte del dibattito politico. Involontariamente, questo tipo di europeismo, troppo esclusivo, aristocratico, lontano dal sentire popolare, ha alimentato un’opposizione sovranista ostile sia all’Europa, sia all’euro, considerati, rispettivamente, una costruzione politica oligarchica e una moneta al servizio degli interessi delle banche”.

Cosa fa una persona di responsabilità, in un paese dove vige la meritocrazia, dopo aver fatto un’ammissione del genere? Raccoglie silenziosamente le cose dalla sua scrivania, chiede scusa e se ne va, prima che lo caccino.

In Italia no. Anzi, visto che non ha capito nulla nel passato, De Bortoli ci propone impassibile la nuova ricetta per il futuro. Non importa con quale credibilità possa farlo. Il fatto è che l’ex direttore fa parte di un’élite intellettuale e giornalistica senza vergogna, immobile e inamovibile. Anche quando ammettono di aver sbagliato perché non avevano capito un cazzo, i soci di quel club esclusivo, dominante e opprimente, restano al loro posto a pontificare e a indicarci la nuova Via, dettandoci la nuova Verità.

Ferruccio De Bortoli non è il solo. È solo il primo. In questi ultimi due decenni abbiamo avuto schiere di giornalisti e fini commentatori che dalle colonne dei loro giornaloni hanno scientemente, deliberatamente, recidivamente scritto pacchi di cazzate per tenere bordone al Pensiero Unico.

Corsera, Repubblica e Stampa una sola cosa dovrebbero fare. Inchinarsi, come fanno in Giappone, e chiedere SCUSA agli italiani per tre lustri di Non Giornalismo.