Mattarella fa commuovere Xi Jinping

Profondamente “commosso” nel constatare come “la vera amicizia si veda nel momento del bisogno”. Così il presidente cinese Xi Jinping si è rivolto al capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio letto dall’ambasciatore cinese Li Junhua in occasione di un concerto al Quirinale. “In questo momento in cui il popolo cinese sta lottando contro il coronavirus con tutte le sue forze, le parole del suo messaggio sono un segnale della sua fiducia e del suo sostegno nei nostri confronti”, scrive Xi, ricordando poi la visita fatta da Mattarella agli scolari cinesi. “La scorsa settimana – scrive ancora Xi rivolto a Mattarella – Lei ha voluto incontrare gli studenti di una scuola elementare presso un quartiere di Roma in cui la comunità cinese è molto numerosa.”

In Cina 64.437 casi, 1.383 decessi. Cani uccisi perché ritenuti responsabili del contagio. Almeno otto delle persone contagiate dal coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, sono “in condizioni serie”. Lo ha reso noto il ministero della sanità di Tokyo, secondo quanto riporta la NHK, il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese. Fine della quarantena per 181 francesi.

Renzi: “Se il premier vuole cacciarci faccia pure, è suo diritto. Alleati, non sudditi. Conte massimo esperto nel cambiare maggioranza”.

“Nessuno spazio a fascisti e polizia”. E’ la scritta dello striscione che ha aperto a Torino il corteo degli studenti partito dal Campus Einaudi e giunto al Rettorato. Oltre un centinaio di manifestanti sono saliti al primo piano del palazzo per incontrare il rettore dell’ateneo, Stefano Geuna. Al loro arrivo hanno lanciato alcune uova e rotto un vetro e all’ateneo hanno fatto sapere che “non ci sono le condizioni di sicurezza per incontrare gli studenti”. Gli studenti protestano per gli arresti di ieri seguiti ai disordini tra antagonisti ed esponenti del Fuan che stavano volantinando in occasione del convegno ‘Fascismo-colonialismo-foibe’ a cui hanno partecipato Moni Ovadia e Stojan Spetic.

Sale la tensione internazionale sul caso di Patrick George Zaky, lo studente dell’Università di Bologna arrestato e detenuto al rientro in Egitto venerdì scorso per una breve vacanza nel suo Paese. Cresce la mobilitazione sociale a suo favore ma il presidente della Camera dei deputati egiziana, Ali Abdel Aal, interviene e “respinge categoricamente le dichiarazioni del presidente del parlamento europeo” David Sassoli sull’arresto di Zaky, definendole in un comunicato “un’ingerenza inaccettabile negli affari interni e un attacco contro il potere giudiziario egiziano”. Lo riporta la Mena. Mercoledì scorso in aula a Strasburgo, Sassoli aveva chiesto l’immediato rilascio di Zaky, ricordando “alle autorità egiziane che l’Ue condiziona i suoi rapporti con i Paesi terzi al rispetto dei diritti umani”. Nel comunicato, Abdel Aal ha aggiunto che “tali dichiarazioni non giustificate e inaccettabili non incoraggiano il dialogo tra le due istituzioni parlamentari”. Secondo il presidente del parlamento egiziano, inoltre, le dichiarazioni di Sassoli si sono basate su “false informazioni diffuse da organizzazioni prive di credibilità e che non fanno riferimento a prove chiare”. Replicano a stretto giro gli attivisti pro Patrick: “Le affermazioni su ingerenze esterne non sono altro che una propaganda nazionalista utilizzata per spaventare gli egiziani e impedire loro di esporre i crimini dello Stato egiziano”. Intanto per Zaky il tribunale egiziano di Mansoura ha fissato a sabato 15 febbraio un’udienza di riesame, in cui si deciderà sul provvedimento di custodia cautelare emesso contro Zaky sabato scorso: in caso positivo il giovane sarà libero. Non solo. Patrick è stato trasferito, poco lontano da Mansoura, a Talkha in un’altra struttura detentiva, e ha potuto vedere seppur per pochissimo la famiglia: provato ma sta bene. Una “buona notizia” per legali e amici del ricercatore che però invitano a non distrarsi sul caso: “Sono giorni cruciali e i riflettori devono essere tenuti accesi”.

Ryanair fa marcia indietro: nessun interesse per Air Italy.

In Germania crescita zero nel terzo quadrimestre.

L’Iran ha vietato i festeggiamenti per San Valentino tacciandoli di “invasione culturale” e avvertendo che i negozi che metteranno in vendita gadget relativi alla festa degli innamorati rischiano la chiusura da uno a sei mesi. Lo riferiscono i media iraniani. L’agenzia Isna cita inoltre la procura di Qom secondo cui coloro che vendono o pubblicizzano i simboli “anti culturali” di San Valentino, che sono “contro la cultura islamico-iraniana”, subiranno delle serie conseguenze. L’organizzazione di categoria che rappresenta le mercerie ha diffuso fra i negozianti il divieto di vendere palloncini a tema dopo l’ordine disposto dalla polizia. Sebbene i festeggiamenti per San Valentino siano considerati un crimine dalle autorità iraniane, la ricorrenza è comunque diventata popolare fra gli iraniani negli ultimi due decenni: è usanza acquistare palloncini a forma di cuore e regali, orsacchiotti e cioccolatini per i propri cari, oltre allo scambio di messaggi. Non solo in Iran, comunque. San Valentino è al bando anche in Arabia Saudita, Pakistan, Malaysia e Indonesia.

Un elicottero militare governativo siriano è stato abbattuto oggi dall’esercito turco e i due membri dell’equipaggio sono morti nel nord-ovest della Siria, nella regione di Aleppo. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il velivolo è precipitato nella zona di Qabtan al Jabal. Si tratta del secondo episodio del genere in soli tre giorni. L’11 febbraio scorso un altro elicottero militare governativo siriano era stato abbattuto nei pressi di Aleppo ma in quel caso le fonti avevano attribuito la responsabilità a miliziani locali cooptati da Ankara.

Con Bolsonaro gli omicidi stanno calando. Il numero di omicidi in Brasile ha segnato un calo del 19,2% nel 2019, primo anno del governo di Jair Bolsonaro, secondo i dati ufficiali dei 27 Stati dell’Unione. In numeri assoluti, il declino è stato di poco meno di 10 mila vittime, dato che ci sono state 41.636 persone morte violentemente l’anno scorso contro le 51.558 registrate nel 2018, ha reso noto il rapporto preparato con la partecipazione del Forum di pubblica sicurezza brasiliano e dell’Università di San Paolo (Usp). Si tratta del numero più basso di omicidi dal 2007. I due Stati che hanno registrato un calo più pronunciato sono Cearà, nella regione nord-orientale, con una diminuzione del 50,3%, e Roraima, nella regione amazzonica, dove la riduzione è stata del 42,3%.