63 milioni di Pmi cinesi rischiano la chiusura

1350 morti per il Coronavirus, 242 in un giorno nell’Hubei. A Roma lo Spallanzani dimette turisti 20 cinesi. In Russia due donne fuggono dalla quarantena. Almeno 63 milioni di piccole e medie aziende cinesi rischiano di chiudere entro tre mesi. Problemi liquidità di anche per ospedali e industrie esportatrici. Il traffico container nei porti cinesi si è ridotto del 20%. Lo Stato risponde con misure espansive che potrebbero però danneggiare il sistema bancario. Il ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato ha confermato l’accertamento di altri 44 casi di coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess, nella baia di Yokohama. Annullato il Mobile World Congress a Barcellona per evitare il contagio.

Ryanair sarebbe disposta a rilevare Air Italy in liquidazione.