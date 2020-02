Zingaretti contro Italia Viva: estremisti che favoriscono Salvini

Sulla prescrizione Zingaretti attacca Italia Viva: “dicevano di essere moderati: sono diventati estremisti che fanno un favore a Salvini”.

In Cina 1016 morti e 42.683 contagi. Ma viene annunciato un possibile vaccino. Di Maio annuncia un blocco dei voli fino alla fine del contagio. Xi ammette che la situazione è gravissima. Primo caso di contagio in California.

Oggi Primarie democratiche in New Hampshire. I sondaggi mostrano un duello tra Sanders, che rimane comunque in testa con il 29-30%, e Buttigieg, che è secondo con il 23-25%, dopo essere cresciuto di 12 punti nell’ultima settimana, dopo la vittoria nello Iowa.

In Irlanda assegnati i seggi dopo l’attribuzione dei voti col suffragio trasferibile. Il Sinn Féin passa da 23 a 37 seggi, il Fianna Fáil da 44 a 37, il Fine Gael da 49 a 35, restano 19 indipendenti, i Verdi passano da 2 a 12, i laburisti da 7 a 6, i socialdemocratici da 3 a 6, Solidarietà da 6 a 5, i nuovo partito Aontú prende un seggio e gli Indipendenti per il Cambio passano da 4 a 1.