Grillo: basta democrazia rappresentativa, sorteggio

Grillo insiste che la democrazia rappresentativa è superata e che bisogna passare al sorteggio per le cariche.

In Italia nel 2019 solo 435.000 nascite e 116.000 italiani in meno. È il ricambio più basso degli ultimi 102 anni.

La Procura generale di Bologna ha chiuso, notificando quattro avvisi di fine indagine, la nuova inchiesta sulla Strage del 2 agosto 1980. Tra i destinatari, Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, ritenuto esecutore che avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, questi quattro tutti deceduti e ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori, oltre che in concorso con i Nar già condannati. Altri tre avvisi riguardano ipotesi di depistaggio e falsità ai pm, e riguardano Quintino Spella, Domenico Catracchia e Piergiorgio Segatel. L’inchiesta è firmata dall’avvocato generale Alberto Candi e dai sostituti pg Umberto Palma e Nicola Proto che hanno coordinato le indagini di Guardia di Finanza, Digos e Ros.

Per l’Oms il coronavirus è un’emergenza in Cina e una “grave minaccia” per il resto del mondo. Silurati il segretario del partito per la Commissione salute della provincia dell’Hebei e il capo della Commissione e vice direttore della Croce Rossa locale.

Arvind Kejriwal, leader del “partito dell’uomo qualunque” indiano, ha sconfitto il partito del primo ministro Modi nelle elezioni della capitale New Delhi. Il suo partito ha preso 63 seggi su 70.

Cristina Kirchner, ancora sotto inchiesta giudiziaria, ha detto da una Fiera del Libro a Cuba che se la perseguitano è perché in Argentina essendoci tanti discendenti di italiani c’è una mentalità mafiosa.