Il ministro Lamorgese ricomincia da Minniti

Per il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese bisogna cambiare i decreti sicurezza. Sulle Ong: “Secondo me bisogna sempre interloquire con chi ha un’attività che comunque va a sovrapporsi a quelle che sono le nostre competenze. Quando loro vanno a raccogliere in mare hanno un collegamento con noi”. “Vorrei che il Codice di Condotta introdotto da Minniti fosse ritenuto buono e anche migliorabile. Le Ong non si possono muovere in autonomia, senza il coordinamento delle autorità competenti. Ho chiesto un codice europeo”. “Occorre che ci sia una maggiore partecipazione anche da parte dei paesi europei. È pur vero che non è che l’Italia possa accogliere Il tutti, bisogna che ci sia una politica europea. Su questo stiamo avendo dei rapporti molto positivi con gli altri Stati”.

L’Italia chiede alla Libia modifiche al memorandum sui migranti.

Mattarella sulle foibe: “Sciagura nazionale, no al negazionismo”

A Torino scritta antisemita sulla porta di cassa del presidente di una Ong.

Da un tombino di Roma esce fuori una lattina di Coca Cola del 2000. Secondo Virginia Raggi, “è il simbolo della incuria degli ultimi decenni”.

Con oltre 909 morti, 97 in un solo giorno, la cifra delle vittime del coronavirus ha superato quella della Sars. La Cina ha riabilitato il medico poi morto che aveva denunciato per primo il virus, ma un altro denunciatore ancora vivo è invece ai domiciliari.

Il voto in Irlanda. Il Sinn Féin è primo partito, passando dal 13,8 al 24,5%. Il Fianna Fáil dal 24,3 al 22,2. Il Fine Gael dal 25,5 al 20,9. I laburisti dal 6,6 al 4,4. Solidarity dal 3,9 al 2,6%. I socialdemocratici dal 3 al 2,9. I Verdi dal 2,7 al 7,1. Il nuovo partito Aontú ha avuto l’1,9. Per il complesso sistema del voto trasferibile i seggi sono ancora da assegnare.

29 i morti in Thailandia della strage a un centro commerciale compiuta da un sergente poi ucciso dalle Forze Speciali.