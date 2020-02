DI OTTIMA SCUOLA

Tra i fumi di Sanremo, Fitch che conferma all’Italia il rating spazzatura BBB con outlook negativo, la produzione industriale che in Germania crolla del 3,5% come non succedeva dal 2009, rischiate di perdervi la notizia politica della domenica. Ebbene sì: Renzi e gli avanzi di Italia Viva voteranno Sì alla fiducia al Governo, alla Prescrizione come voluta da 5 Stelle, Pd e Leu. Tanto tuonò che non piovve. Vedremo fra poche settimane quante direzioni di Partecipate hanno tirato dietro in cambio al cialtrone di Rignano. Da un mese – dopo aver tenuto a battesimo il nuovo codice antimafia con tanto di sequestro dei beni prima di qualsiasi sentenza e dopo aver spianato la strada alla grillizzazione del Pd – lui aveva indossato i panni del “Garantista”. Ma noi lo sapevamo che è di ottima scuola, e di che pasta è fatto.

Giovanni Negri