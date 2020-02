Sardine a Scampia, piazza vuota

Flop delle Sardine a Scampia: non più di una trentina di manifestanti.

Renzi: “non voto l’accordo sulla prescrizione, il governo non ha i numeri. Non vogliamo far cadere il governo, ma se ci vogliono cacciare lo dicano”.

Oliviero Toscani licenziato dai Benetton per una frase sul Ponte Morandi.

È arrivato a 636 morti il bilancio del coronavirus in Cina. Primo italiano positivo. Morto il medico che aveva per primo denunciato il contagio e che per questo era stato perseguitato. Primo caso in Corea del Nord.

L’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg vince per un soffio la prima tappa delle primarie in Iowa per la corsa alla Casa Bianca. Buttigieg si è aggiudicato il 26,2% dei voti contro il 26,1% di Bernie Sanders con il 100% dei voti scrutinati dopo i caucus. La senatrice Elizabeth Warren arriva terza col 18%, seguita dall’ex vice presidente Joe Biden col 15,8%. Quinta la senatrice Amy Klobuchar col 12,3%.

Per Trump l’impeachment “è stato una vergogna”.

Si è dimesso in Turingia Thomas Kemmerich, l’esponente liberale che era stato eletto presidene grazie ai voti di Cdu e Afd.

Un Airbus A320 in volo da Teheran a Damasco con a bordo 172 persone è stato costretto a un atterraggio di emergenza presso la base militare russa di Khmeimim, in Siria, a seguito dell’attacco missilistico israeliano. Lo ha detto il ministero della Difesa russo, aggiungendo che i jet israeliani hanno usato l’Airbus come “scudo”, ormai “pratica comune” da parte dei piloti di Tel Aviv. L’aereo di linea, ha sottolineato Mosca, ha “scampato di poco l’ingresso nella zona letale dello scambio a fuoco della contraerea”.