Deraglia Frecciarossa a Lodi

Deraglia treno a alta velocità a Lodi. Due morti e 23 feriti.

Tony Rizzotto, il primo esponente leghista eletto al parlamento siciliano (poi ha lasciato in polemica), è indagato per peculato. Avrebbe intascato mezzo milione destinato a fondi per giovani svantaggiati.

Il Senato assolve Trump, ma l’ex-candidato presidenziale repubblicano Mitt Romney vota con i democratici.

Hamas rivendica l’auto che a Gerusalemme ha investito un gruppo di soldati, ferendone 12. “Risposta a piano di Trump”.

A Wuhan è nato il primo bambino col coronavirus. Pechino vieta cene di gruppo e compleanni. Per l’Oms, “nelle ultime 24 ore il più alto numero di contagi”. Dalla Cina annunciano 2 farmaci ‘miracolosi’ ma l’Oms frena.

Arrestato l’oppositore cubano Guillermo Fariñas, vincitore del Premio Sakharov del Parlamento europeo nel 2010.

Polemica in Turingia, dove un liberale è stato eletto presidente con i voti di Cdu e Afd.

Le detenzioni alla frontiera tra Usa e Messico si riducono per l’ottavo mese consecutivo.