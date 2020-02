Iowa: Buttigieg e Sanders staccano Warren e Biden

I caucus democratici dell’Iowa sono vinti da Pete Buttigieg: con il 71% dei collegi scrutinati, ottiene il 26,8% dei consensi. Bernie Sanders è secondo, con il 25,2. Terza Elizabeth Warren, con il 18,4 e quarto Joe Biden con il 15,5. Nel voto popolare è invece il senatore Sanders a prevalere, con 32.673 voti contro i 31.353 di Buttigieg.

Secondo il Tribunale dei Ministri, Conte aveva provato a far sbarcare i minori della Open Arms.

Proteste per Oliviero Toscani che parlando della caduta del Ponte di Genova ha detto che “non importa a nessuno”.

Il Tribunale regionale superiore di Hamm ha respinto il ricorso dei due manager di Thyssenkrupp e ora sconteranno 5 anni di carcere in Germania. Gerald Priegnitz e Harald Espenhahn erano già stati condannati in Italia per la morte di 7 operai nel rogo dello stabilimento di Torino. Il tribunale di Essen aveva dichiarato esecutive le pene italiane, ma le aveva adeguate al diritto tedesco, che prevede una detenzione massima di 5 anni.

3700 in quarantena per il coronavirus su una nave da crociera in Giappone. Il contagio si avvicina a Shangai. Lavoratori sanitari in sciopero a Hong Kong. I morti arrivano quasi a 500.

Duro scontro al Congresso Usa sul discorso sullo stato dell’Unione. Trump dice che ha mantenuto le promesse. La Speaker Nancy Pelosi strappa una copia del discorso.

Lula chiede che gli sospendano un interrogatorio con la magistratura perché ha un appuntamento col Papa.

È stato impedito l’ingresso della Commissione Interamericana dei Diritti Umani in Venezuela.

Secondo il rapporto della Federazione Internazionale dei Giornalisti, il Paese più pericoloso per i giornalisti è il Messico.