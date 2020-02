Primarie in Iowa, Bernie Sanders canta vittoria

La campagna di Bernie Sanders ha diffuso i suoi risultati interni, corrispondenti a circa il 40% dei caucus in Iowa, dai quali emerge che il senatore del Vermont è primo nel conteggio finale con il 29,66%, seguito da Pete Buttigieg col 24,59%. Terza la senatrice Elizabeth Warren col 21,24%. Joe Biden quarto col 12,37%, mentre la senatrice Amy Klobuchar è al 11%. Sotto l’1% gli altri candidati. Gravi ritardi, da cui commenti repubblicani: “non sanno gestire un caucus e pretendono di governare gli Stati Uniti”.

“L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane”, scrive Stephen Ogongo a nome delle sardine romane. Ma poi le Sardine romane sconfessano Ogongo.

Clemente Mastella si dimette da sindaco di Benevento per mettere la Lega sotto pressione in imminenza delle Regionali. Si dimette per ricandidarsi. Se continuasse a sentirsi disturbato dalla Lega sarebbe pronto a passare col centro-sinistra.

Le vittime del coronavirus salgono a 361. I contagiati a 20.400. Primo morto a Hong Kong. Lo studente non rimpatriato da Wuhan assieme agli altri italiani ora alla Cecchignola non ha il contagio.

Boris Johnson: “Regno Unito sarà Superman del libero commercio. Niente regole Ue”