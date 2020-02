Si scaldano i toni tra Londra e Bruxelles

In attesa dell’avvio dei negoziati per definire il nuovo accordo commerciale post Brexit tra Regno Unito e Unione europea, oggi è previsto un intervento di Boris Johnson per illustrare la posizione britannica. Il premier, secondo le anticipazioni, dirà che Londra è pronta da accettare controlli alle frontiere per le merci in entrata e in uscita, se non potrà ottenere il tipo di accordo commerciale al quale punta. Una delle soluzioni alle quali Johnson guarda con favore per l’accordo con la Ue è quella in “stile Canada”, con l’assenza di dazi sulla maggior parte delle merci. Questo tipo di soluzione escluderebbe l’industria dei servizi, che nel Regno Unito vale oltre l’80% dell’occupazione. Allo stesso tempo, Johnson non intende accettare un allineamento alle regole Ue, né la giurisdizione della Corte di Giustizia europea sulle eventuali dispute commerciali che dovessero sorgere con la Ue, come sembrano invece orientati a chiedere i negoziatori di Bruxelles. Il premier dirà comunque che il Regno Unito, dopo il distacco dalla Ue, non intende allentare le norme relative ai diritti dei lavoratori, gli standard alimentari e per la protezione dell’ambiente. In attesa delle parole del premier, ieri ha parlato il ministro degli Etseri, Dominic Raab, che accusato la Ue di voler “cambiare le carte in tavola”, imponendo la giurisdizione della Corte di Giustizia europea sulle dispute commerciali con Londra. Al riguardo, Downing Street ha fatto trapelare che lo stesso Johnson sarebbe “infuriato” da questa richiesta europea. “Non accadrà”, ha detto Raab in un’intervista alla Bbc.

Salvini: “siamo una repubblica giudiziaria, la cambieremo”. Zingaretti: “salvini è un creatore di paure”. Gualieri: “sovranismo retrgrado di Salvini senza futuro”. Calenda: “Salvini, vuoi una Italexit?”.

Partono nello Iowa le primarie democratiche. Favoriti: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg.

Tre scienziate italiane hanno isolato il coronavirus allo Spallanzani. Oltre 360 morti, la Cina chiede aiuto. 57 decessi nelle ultime 24 ore, 17.000 contagi. Denunce: i primi medici a denunciare il contagio sono stati arrestati per aver sparso allarmismo. Papa Francesco dona alla Cina 600.000 mascherine. Nelle Filippine, il primo decesso per corona virus fuori dalla Cina. Proteste in Indonesua nel luogo dove vengono messi in quarantena 238 indonesiani evacuati. Si stima che l’epidemia potrebbe far cadere il Pil cinese di almeno due punti. La mascherina presentata alle sfilate di moda.

La Polizia britannica uccide un uomo che con un coltello aveva ferito tre persone a Londra. Si parla di terrorismo islamico.

L’Iraq ha un nuovo Primo Ministro, dopo oltre quattro mesi di proteste di piazza contro corruzione e crisi economica che hanno provocato più di 500 morti. Nel fine settimana il presidente Barham Salih ha nominato alla guida del governo l’ex ministro delle telecomunicazioni Mohammed Tawfiq Allawi. Il predecessore Adel Abdul Mahdi aveva rassegnato le dimissioni a novembre, ma nemmeno il passo indietro aveva placato il malcontento popolare. Ora il neo-premier incaricato Allawi – sciita, con studi in Libano e Regno Unito alle spalle prima di entrare in politica nel 2003, dopo l’invasione statunitense in Iraq – ha un mese di tempo per formare un nuovo esecutivo, che dovrà condurre il Paese a nuove elezioni. A stretto giro dalla nomina, egli ha manifestato il proprio sostegno ai cittadini in piazza e ha assicurato di voler soddisfare le loro legittime richieste.