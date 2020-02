La Cina accusa gli Usa di diffondere panico

Rimpatriati i 56 italiani da Wuhan. Quarantena alla Cecchignola. Primo caso di coronavirus a New York. La Cina accusa gli Usa di spargere terrore. L’Oms punta il dito contro una “sovrabbondanza di informazioni – alcune accurate e altre no – che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili e indicazioni attendibili quando ne hanno bisogno”. 420 miliardi di dollari perso dalle Borse cinesi.

Era un ventenne appena scarcerato il responsabile degli ultimi accoltellamenti a Londra. Boris Johnson ha annunciato che il governo intende mettere fine alla scarcerazione anticipata automatica per i condannati di terrorismo. Il giovane era stato condannato a tre anni di carcere per propaganda di materiale terroristico ma era stato rilasciato dopo aver scontato circa la metà della pena. L’Isis rivendica.

Decine di morti in scontri tra truppe turche e siriane.

L’Arabia Saudita vieta l’ingresso agli iraniani al vertice dei Paesi islamici.

Bossi: “Salvini sbaglia, il nazionalismo fa perdere”.