Whirlpool, operai contro sindacalisti

I lavoratori della Whirlpool aggrediscono i sindacalisti con urla e spintoni dopo i tavoli del Mise.

Accertati i primi due casi di coronavirus in Italia. Lo dice Conte, che rassicura: “sono in buone condizioni” e “gli italiani devono stare tranquilli”. Sono due turisti cinesi contagiati arrivati a Roma. L’Italia chiude il traffico aereo con la Cina, ma a Roma e Milano arrivano comunque passeggeri dalla Cina. Il bilancio sale a 213 vittime. A Wuhan morti per le strade. Blindato l’Istituto per le malattie infettive Spallanzani a Roma. I passeggeri hanno potuto lasciare la nave di Civitavecchia, dopo che i test sui sospetti sono risultati negativi. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una “emergenza preoccupante”.

L’assessore ai trasporti di Roma Calabrese si mette a dormire in Assemblea capitolina. Presentata in assemblea capitolina una mozione urgente sul licenziamento di Fedeuco Maruca: autista 33enne giudicato inabile alla guida due anni dopo aver quasi perso un occhio per essere stato aggredito a bottigliate mentre era alla guida di un veicolo.

Oggi la Brexit a mezzanotte dell’Europa continentale: le 23 britanniche. Nell’immediato cambia però poco, a parte la fine della partecipazione britannica alle istituzioni europee. Il vero distacco ci sarà solo alla fine del periodo di transizione soft verso il divorzio, fissato al momento per il 31 dicembre 2020.

Secondo l’inviato dell’Onu la tregua a Tripoli non c’è. L’Acnur sospende l’attività nel centro di Tripoli che ospita i rifugiati in transito perchè “troppo pericoloso”. Sarebbe stato abbattuto un drone russo di Haftar. In arrivo varie migliaia di miliziani.

Arriva Fernández in visita in Europa a partire da Papa Francesco, che vede alle 10,30. Il 5 febbraio poi l’Accademia vaticana delle scienze fa un convegno sul debito in cui stanno pure Stiglitz, il suo allievo èe ministro dell’economia argentino Guzmán e la Georgieva. Viene letto come un tentativo del Papa per aggiustare i problemi economici di Fernández, dopo averlo aiutato a montare la coalizione che lo ha aiutato a diventare presidente argentino.

Evo Morales annuncia di volersi candidare a deputato o senatore “per blindarsi contro gli Usa”.