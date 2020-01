Brexit Party, marcia d’addio a Bruxelles

Marcia di addio all’Europa degli eurodeputati britannici del Brexit Party oggi davanti al parlamento europeo. Al suono della cornamusa una quindicina di politici britannici hanno solcato il piazzale antistante all’Eurocamera a Bruxelles muniti di una bandiera della Unione Jack e con in mano ombrelli con su scritto “cambiare in meglio la politica” per poi dirigersi alla stazione centrale della città e prendere l’Eurostar per Londra.

Scoperta all’Archivio di Stato una relazione sui crimini commessi da truppe Usa, inglesi e canadesi. Dal settembre 1943 al dicembre 1944 ci furono 1.250 morti investiti dai mezzi militari e 342 omicidi.

Per la prima volta nella storia d’Italia per il coronavirus il governo dichiara l’allarme per rischi sanitari. Altri 12 ricoverati allo Spallanzani. Ue casi anche in Russia e uno in Germania.

Tre colpi di mortaio da Gaza a Israele.