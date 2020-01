Greta e il suo movimento diventano marchi commerciali

Greta Thunberg registra il proprio nome e movimento come marchio commerciale. E il Carnevale di Fano la invita.

Il Senato ridà 700 vitalizi.

Per Salvini al citofono, inchiesta su un maresciallo dei carabinieri. Una indagine interna all’Arma sul militare, già indagato per stalking e depistaggio. Avrebbe fatto da tramite tra lo staff del leader e gli attivisti del Pilastro

Un poliziotto si uccide in Questura a Torino. Per il Siap è la settima vittima dal 2020.

Whirlpool annuncia l’addio a Napoli. “Perde 20 milioni l’anno”. Protesta dei lavoratori.

La testimonianza di Liliana Segre fa piangere il Parlamento Europeo.

Gli italiani partono da Wuhan oggi. Poi staranno per 14 giorni in quarantena in una caserma. L’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di “sviluppi preoccupanti”. Per Burioni, se la mortalità è del 3% “è una catastrofe”. I morti sono saliti a 170. Ikea chiude gli store in Cina. Primo caso nelle Filippine. Un contagio anche in Finlandia.

Il Parlamento Europeo approva l’uscita del Regno Unito con 621 voti contro 49, e 13 astenuti.

La Lega Araba contro il piano di pace di Trump. Pompeo suggerisce ai palestinesi di presentare una controproposta.

Il nuovo governo greco annuncia un “muro nel mare” per fermare i migranti.

Polemica su una nave turca al largo della Libia. Per Haftar porta armi, per il governo turco migranti.

Rottura nella coalizione indipendentista in Catalogna. Il presidente Torra annuncia elezioni anticipate.

L’attrice di telenovelas Regna Duarte accetta di diventare nuovo ministro della Cultura di Bolsonaro.

La cittadina israelo-americana Naama Issachar, detenuta in Russia per “traffico di stupefacenti” perché trovata in possesso di 9 grammi di cannabis, è stata scarcerata, il giorno dopo la concessione della grazia da parte del presidente russo, Vladimir Putin. Del suo caso si era interessato anche il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, che ne aveva parlato con Putin durante una recente visita a Mosca.