Proteste a Gaza contro il piano di Trump

Erdoğan dice che “Gerusalemme è sacra”.

Giorgia Meloni testimonia a processo su uno stalker che minaccia sua figlia.

Arrestata Gina Cetrone, ex consigliere regionale del Pdl nel Lazio e coordinatrice regionale di Cambiamo. È accusata, insieme ad altre quattro persone, di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, con l’aggravante del metodo mafioso

Nove religiosi sono sotto indagine a Prato per presunti abusi sessuali su due fratelli minorenni.

Il ministro della Salute Roberto Speranza dice che la paura per il coronavirus non è giustificata e che bisogna stare attenti a non scatenare razzismo contro la comunità cinese. Salvini chiede che il governo venga in aula a rassicurare. È pronto il volo per rimpatriare gli italiani: partirà giovedì. Anche la Nazionale di calcio cinese è messa in Quarantena.

La Commissione Europea ha deciso di non escludere Huawei dal 5G europeo.

Farage dice che la Brexit “è come quando Enrico VIII uscì dalla Chiesa di Roma”.