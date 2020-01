Macron tra Vigili del Fuoco e migranti

Scontri tra Polizia e Vigili del Fuoco in agitazione a Parigi. Sempre a Parigi sgomberato un campo di migranti: 1436 persone portate in palestre e centri di accoglienza.

Giorgia Meloni si candida a presidente del Consiglio.

Alessandra Mussolini accusa Liliana Segre di fomentare l’odio per il fascismo stile “strega di Biancaneve”.

Il Popolo della Famiglia si presenterà al voto di domenica 1 marzo per le suppletive a Roma. Sono state infatti presentate le firme per la candidatura a deputato del collegio Roma 1 di Mario Adinolfi, fondatore e presidente del Pdf

132 morti per il coronavirus. I contagi hanno superato quelli della Sars. Il coronavirus fa cedere le Borse. British Airways sospende i voli. Trump pensa di fare altrettanto. Toyota arresta la produzione. Primo caso di contagio negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il governo abbia decretato di inviare 150 medici soldati esperti nella Sars e altri 4.000 da altre parti del Paese, nell’Hubei (e nella Cina) mancano tute protettive, occhiali di salvataggio, mascherine igieniche che rendono impraticabile l’impiego di questi nuovi dottori, se non mettendoli a rischio di contagio. Si calcola che con l’epidemia in corso siano necessari almeno 100.000 tute protettive al giorno, ma la Cina in periodi di tempo a pieno regime ne riesce a produrre solo 30.000 al giorno. Calcolando che è in corso il Capodanno lunare, la produzione è ora scesa a 15.000 tute al giorno. Ci sarebbe forse la possibilità che da altre parti del mondo si inviino tute prodotte altrove, ma l’economia protetta della Cina non permette con facilità queste importazioni. Peraltro negli Stati Uniti le mascherine si stanno esaurendo senza che ve ne sia bisogno.

In concomitanza con la Brexit il Regno Unito ha annunciato che non impedirà a Huawei di partecipare alla costruzione delle infrastrutture 5G del Regno Unito, ma si limiterà a imporre precise restrizioni alla compagnia cinese. Irritazione degli Stati Uniti.

La difesa di Trump definisce “irrilevanti” le accuse mosse dal libro di Bolton.

Con 5 voti contro 4 la Corte Suprema accoglie il principio per cui il governo Usa può negare l’ingresso a migranti che in futuro possano costituire un costo per il bilancio pubblico.

La tregua in Libia salta: uccisi 3 bambini da colpi di artiglieria.

Il Portogallo decide di imporre tasse sui pensionati stranieri.

Tornato in Bolivia dall’Argentina dopo essersi visto con Evo Morales, il candidato del Mas, l’ex ministro dell’Economia Luis Arce, è stato subito messo sotto indagine per malversazione.

In Perù, dopo la sconfitta elettorale, Keiko Fujimori torna in carcere.