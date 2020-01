Oggi Trump annuncia “l’accordo del secolo” per la pace in Medio Oriente

Secondo le anticipazioni, non confermate dalla Casa Bianca, il piano di pace di Trump pone come precondizione ai palestinesi per la creazione di uno Stato della Palestina la demilitarizzazione di Gaza, il disarmo di Hamas, il riconoscimento di Israele come Stato ebraico con Gerusalemme capitale e il riconoscimento della sovranità israeliana sulla Valle del Giordano e sugli insediamenti nell’Area C della Cisgiordania. Nella proposta Usa ci sarebbe anche l’affidamento ad Israele del controllo della Tomba dei Patriarchi a Hebron e della Tomba di Rachele, entrambe in Cisgiordania. Nel caso in cui gli israeliani accettino il piano ma i palestinesi lo rifiutino – come è altamente prevedibile e sostanzialmente già preannunciato dall’Olp – lo Stato ebraico avrà il sostegno di Washington per cominciare ad annettere unilateralmente gli insediamenti. Si parla di 50 miliardi di finanziamenti per la Palestina. Secondo alcune fonti, è previsto un periodo di transizione di quattro anni data la complessità e la difficoltà di attuare una qualsiasi soluzione nella regione. Netanyahu domani da Putin su Piano Trump.

Renzi conferma che voterà contro la prescrizione assieme a Forza Italia.

La Farnesina pensa a un ponte aereo per rimpatriare gli italiani in Cina. XI: “il virus è un demone”.