Facebook rimuove il citofono di Salvini

“Facebook ha rimosso dalla pagina di Matteo Salvini il video della vergogna: la diretta della sua citofonata a casa di Yassin”. Lo dice l’avvocato Cathy La Torre, che difende il ragazzo del Pilastro di Bologna, dove il 21 gennaio il leader della Lega è andato a suonare al citofono, chiedendo se lì abitava uno spacciatore. Ne era stata chiesta la rimozione per “incitamento all’odio”. L’avvocato ha pubblicato lo screenshot con cui Facebook comunica la rimozione.

A Mondovì sfila in silenzio una fiaccolata di alcune migliaia di persone per dire “no ad ogni forma di antisemitismo, razzismo, ignoranza”, organizzata dopo la scritta antisemita comparsa sull’ingresso di casa Rolfi, dove fino al 1996 ha vissuto Lidia, staffetta partigiana e voce degli orrori dei lager nazisti.

Per il coronavirus 106 morti e 4515 contagi, raddoppiati in 24 ore. Un caso sospetto di coronavirus a Pistoia. In Germania un imprenditore contagiato nella sua azienda. L’ambasciata cinese a Roma dice che “non è fuoriuscito da un laboratorio militare”.

Reso noto che il presidente dell’Iran aveva minacciato di dimettersi se non si fosse detta la verità sull’aereo abbattuto.

Guaidó in Canada appoggia i tentativi di mediazione di Trudeau attraverso Cuba.

La triturazione dei pulcini ancora in vita e la castrazione dei maialini vivi, due pratiche utilizzate in allevamento che hanno suscitato di recente molte critiche in Francia, saranno vietate dalla fine del 2021. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura, Didier Guillaume, che in mattinata illustrerà il suo piano globale per il miglioramento del benessere degli animali.