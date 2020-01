Vola Sicilia vola

Creata in Sicilia la aerolinea regionale Aerolinee Siciliane.

Stefano Bonaccini si conferma alla testa dell’Emilia-Romagna: il 51,40 contro il 43,66% della candidata del centrodestra, la leghista Lucia Borgonzoni. In Calabria, invece, la candidata del centro-destra Jole Santelli è al 55,37% contro il 30,24 di Pippo Callipo del centro-sinistra. Precipitano i Cinque Stelle: 3,47% per Simone Benini in Emilia-Romagna; 7,27 per Francesco Aiello in Calabria. Domenica 26 gennaio si è votato in due Regioni italiane, l’Emilia-Romagna e la Calabria. Entrambe erano amministrate, fino a ieri, dal centrosinistra: i governatori erano Stefano Bonaccini e Mario Oliverio. In Emilia-Romagna il Partito democratico torna a essere primo partito, con il 34,68 per cento — un primato che aveva perso sia alle politiche, sia alle europee, a vantaggio di M5s e Lega —; proprio la Lega è seconda con il 31,95 per cento. I 5 Stelle sono fermi al 4,7 per cento: alcuni elettori pentastellati hanno votato in modo disgiunto (la lista del partito, ma Bonaccini presidente). Il centrosinistra ha invece «riconquistato», alle regionali, due comuni simbolici persi alle comunali (Forlì e Imola), oltre ad aver vinto in due luoghi simbolo di questa campagna elettorale: Bibbiano e la zona del Pilastro a Bologna. Anche in Calabria il primo partito è il Pd, con il 15,78%; Forza Italia è seconda con il 12,6%, seguita dalla Lega al 12,2 per cento e da Fratelli d’Italia (11,14%). Ma Forza Italia spiega che con le due liste civiche di appoggio promosse da suoi esponenti in realtà è oltre il 20%: 10 volte in più del dato di Emilia-Romagna.

Alle suppletive di Roma per il seggio lasciato vacante da Gentiloni dopo essere diventato commissario europeo sarà il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri il candidato unico del centro-sinistra.

Conad il barbaro. La vendita di Auchan a Conad costa 817 licenziamenti.

80 morti e 2300 casi di contagio in Cina per il coronavirus. Pechino ha deciso di prorogare le festività per il Capodanno cinese di tre giorni fino al 2 febbraio. Il premier Li Keqiang, “incaricato dal presidente Xi Jinping”, è andato a Wuhan, epicentro dell’epidemia. Secondo i media ufficiali, Li, a capo di “una delegazione di alto livello”, ha visitato pazienti e medici ascoltando e dando istruzioni sulla gestione dell’emergenza. “State facendo tutto il possibile per salvare vite e mentre lo fate dovete proteggere le vostre”, ha detto Li al personale del Jinyintan hospital, indossando camice blu e mascherina a coprire naso e bocca. Vietato il commercio di animali selvatici, da cui il governo insiste che ha avuto origine la malattia. La Mongolia ha chiuso le frontiere stradali con la Cina per il rischio di diffusione del nuovo coronavirus. Per lo stesso motivo è stata decisa la chiusura delle scuole. Il contagio, tra l’altro, è arrivato fino a Toronto. L’assistente di volo, ricoverata sabato sera in ospedale a Vienna, non ha contratto il coronavirus. Nel frattempo nella capitale austriaca si registra però un secondo caso sospetto. Si tratta di una cittadina cinese, che vive a Vienna, e che recentemente è stata in ferie nella zona colpita dal virus. La donna è stata ricoverata in isolamento con sintomi influenzali. In Svizzera due persone rientrate da poco dalla Cina sono state poste in quarantena. Il ministro della Sanità Ma Xiaowei ha spiegato che la capacità di diffusione del coronavirus, con un periodo di incubazione fino a 14 giorni, sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. L’ultimo salto di qualità è stato segnalato dall’Oms, che ha riferito di un primo contagio da uomo a uomo fuori dalla Cina: si tratta di un caso in Vietnam una persona mai stata in Cina ma che era “familiare” con un’altra che aveva visitato Wuhan. Diverse città del nord, come Pechino, Tientsin e Xian, hanno annunciato la sospensione delle linee di autobus a lunga percorrenza che le collegano al resto del paese. A est, la provincia di Shandong, con 100 milioni di abitanti, ha fatto lo stesso. A Hong Kong, dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza, è scattata una protesta contro la quarantena e la tensione è salita alle stelle quando alcuni manifestanti hanno assaltato un ospedale. In Italia sono stati rafforzati i presidi medici agli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, mentre Milano e Roma hanno annullato o comunque rinviato le celebrazioni per il Capodanno lunare. Al momento non si segnalano contagi: il ministero della Salute ha reso noto che i casi sospetti si sono rivelati “tutti negativi”. In ogni caso, il governo “segue con la massima attenzione la situazione in Cina”, ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, spiegando che la Farnesina è in contatto con i nostri connazionali (una cinquantina) a Wuhan per ogni assistenza. Per coloro che volessero lasciare la città, si lavora ad un trasferimento via terra verso sud nella provincia di Huhan. Il passo successivo sarebbe una quarantena di 14 giorni in un ospedale locale. Anche se la maggior parte degli italiani sarebbe orientata a restare chiuso in casa. Anche altri paesi pianificano le evacuazioni. Gli Stati Uniti vorrebbero far partire i loro mille connazionali, inclusi i diplomatici, via aerea martedì. Il governo francese ha annunciato un ponte aereo diretto per chi volesse rientrare da Wuhan, “in accordo con Pechino”. A patto, però, di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni una volta in Francia. Alcuni scienziati segnalano che per via della crescente ostilità ai vaccini l’Italia sarebbe particolarmente vulnerabile.

L’accusa all’impeachment di Trump chiede la testimonianza di Bolton.

Tregua violata in Libia: le forze di Haftar avanzano a sud-est di Misurata. Almeno 17 morti.

Il re di Giordania respinge il piano di Trump sul Medio Oriente. I palestinesi organizzano proteste.

E’ salito a 44 morti, 19 dispersi, 12 feriti e quasi 17mila sfollati il bilancio della violenta tempesta che ha colpito giovedì lo stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais, causando inondazioni e frane.

Il voto in Perù. Azione Popolare, partito liberal-centrista storico, ha avuto il 10,1% e 24 seggi. L’Alleanza per il Progresso del Perù, nuovo partito liberal-conservatore, l’8% e 18 seggi. Forza Popolare, la destra di Keiko Fujimori, il 7% e 12 seggi. La Unione per il Perù dell’ex-segretario dell’Onu Pérez de Cuellar il 6,9% e 17 seggi. Il Fronte Ampio, sinistra, il 6,1% e 12 seggi. Il Fronte Popolare Agricolo del Perù, evangelico, l’8,8%. Podemos Perù, di centro-destra, l’8,2 e 10 seggi. Il nuovo Partito Viola, centrista, il 7,5% e 9 seggi. Siamo Perù, democristiano, il 5,6% e 7 seggi. Insieme per il Perù, alleanza tra umanisti, due partiti comunisti e altre forze di sinistra, il 5,1% e 5 seggi.