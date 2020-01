DALLA BALENA BIANCA ALLA SARDINA ROSSA

Il luogo comune di queste ore dice che il grillismo è finito, si è dissolto nel nulla. Ai cantori di questa storia le cifre sembrerebbero dare in parte ragione. In realtà è un abbaglio. Innanzitutto perché il grillismo è un male che ha radici profonde nella crisi del Paese. E poi perché da mesi è in corso una rottamazione scientifica, benedetta dal Guru, che ha plasmato a sua immagine e somiglianza il nuovo Pd, dal taglio demagogico dei parlamentari al fisco etico, dall’assistenzialismo del reddito di cittadinanza al nuovo interventismo dello Stato nell’economia, partendo dall’Ilva e dalle autostrade, fino al blocco della prescrizione quale manifesto del giustizialismo.