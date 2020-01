Coronavirus e misteri cinesi

A Wuhan il via ai lavori per un nuovo ospedale da fare in 10 giorni. David Robertson, dell’Università di Glasgow in Scozia, scrive su Nature che nel genoma del virus “non ci sono prove del coinvolgimento di serpenti”. Però lo dicono i cinesi. A questo punto viene il dubbio che le autorità cinesi possano aver diffuso l’ipotesi dell’origine del coronavirus dalla gastronomia di serpente apposta per distrarre da qualche pasticcio combinato in laboratorio… In crisi comunque i ristoranti cinesi. Un’italiana con sospetto coronavirus ricoverata a Bari.

Una scritta antisemita è comparsa sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944. La scritta “Juden hier”, “qui ci sono ebrei”, come nelle città tedesche durante il nazismo, è comparsa nella notte appena trascorsa a Mondovì (Cuneo) sulla porta della casa dove la donna ha vissuto sino alla morte, nel 1996. La via dove sorge la casa è stata intitolata proprio alla Rolfi pochi anni fa.

Greta è stata la diva di Davos, dove il World Economic Forum ha redatto un rapporto secondo il quale i cinque grandi rischi per l’economia mondiale vengono dal clima, ma lei non ne è soddisfatta. Secondo lei il World Economic Forum di Davos ha “completamente ignorato” le richieste sul clima da lei avanzate. Lo ha denunciato lei stessa nell’ultimo giorno di lavori dell’élite politica ed economica riunita in Svizzera.” Abbiamo avanzato delle richieste che evidentemente sono state del tutto ignorate. Ma noi ce lo aspettavamo”, ha detto la paladina della causa ambientalista che ha chiesto in particolare la fine immediata del finanziamento dei combustibili fossili.

Il vice presidente Usa Pence è a Roma.

Dopo la firma della regina Elisabetta alla legge, il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea il 31 gennaio.

I palestinesi sono grati alla Gran Bretagna per essersi espressa a favore della formula dei Due Stati e per aver respinto l”Accordo del secolo’ elaborato dall’amministrazione Trump. Lo ha detto il presidente Abu Mazen, secondo la agenzia Wafa, nel ricevere oggi a Betlemme il principe Carlo in quella che l’agenzia ha anche definito “una visita storica”. “La nostra speranza – ha proseguito Abu Mazen – è di sentire in futuro del riconoscimento britannico dello Stato di Palestina, perchè ci risulta che il parlamento britannico lo ha raccomandato al governo. Allora speriamo che ciò avvenga”.

Grande manifestazione anti-Usa a Bagdad.

Emergenza locuste in Africa Orientale.