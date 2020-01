Salvini a Modena insiste: “in questo negozio si spaccia, va chiuso”

Secondo l’Antimafia ci sarebbero tre impresentabili alle Regionali: Mauro Malaguti di FdI, Giuseppe Raffa e Domenico Tallini di FI. Salvini: “I nomi sono stati dati in audizione giovedì, a solo tre giorni dal voto”.

Il virus 2019-nCoV è venuto mangiando serpenti? Comunque da questi gli animali il virus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe ricombinato e poi passato all’uomo. Lo indica l’analisi genetica pubblicata sul Journal of Medical Virology da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino e Guangxi. La ricerca è stata condotta su campioni del virus provenienti da diverse località della Cina e da diverse specie ospiti. Primo caso di coronavirus in Russia. Le vittime del coronavirus in Cina sono salite a 25 mentre i casi di contagio sono 616.

L’Amministrazione Trump annuncia limiti di visto alle donne incinte per impedire che vengano apposta a sfruttare lo ius soli per far nascere cittadini statunitensi.

Guaidó al Parlamento Europeo. Tajani denuncia il silenzio del governo italiano sul Venezuela.

30.000 persone al comizio di Evo Morales a Buenos Aires.