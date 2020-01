Le notizie di oggi, aspettando Giggino

Polemica per la scelta del Comune di Verona di offrire contemporaneamente la cittadinanza a Liliana Segre e una via a Almirante. Liliana Segre si dice “incompatibile” e chiede di scegliere.

La cannabis per uso terapeutico sarà gratis in Sicilia.

Greta a Davos: “nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema ‘caldo’. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo”.

Oggi inizia al Senato di Washington l’impeachment di Trump, che torna da Davos.

Per Hillary Clinton “Sanders non piace a nessuno”.

Negli Stati Uniti primo caso del coronavirus che in Cina ha fatto 9 morti e 440 infetti. Si cerca di isolare la città di Wuhan.

Meng Hongwei, ex capo dell’Interpol, condannato a 13 anni e mezzo e a una multa di 2 milioni di yuan.

Secondo il Guardian, nel 2018 il telefono di Jeff Bezos è stato hackerato su ordine del principe saudita Mohammed bin Salman.

Il servizio di intelligence venezuelano Sebin arresta senza mandato il deputato dell’opposizione Ismael León.

Formato un nuovo governo libanese, con primo ministro Hassane Diab. Ma le proteste continuano.

Le autorità messicane fermano una carovana di migranti honduregni diretti verso gli Usa, deportandone 244.

Il giornalista investigativo statunitense residente in Brasile Glenn Greenwald incriminato per crimini informatici, relativi all’hackeraggio dei messaggi di Sérgio Moro.

Emergenza alimentare in Pakistan: manca il pane perché malgrado il divieto tra 2018 e 2019 sono state esportate oltre 600.000 tonnellate di farina. Adesso il governo ne importa di urgenza 300.000 tonnellate.

Il 26 gennaio si vota in Perù. Il presidente Vizcarra aveva sciolto il Congresso. Il Congresso aveva destituito Vizcarra: che è già vicepresidente subentrato, dopo che Kuczynski era stato già destituito ed era stato arrestato. Tutti i presidenti peruviani eletti dal 1990 sono finiti in galera, eccetto uno che si è suicidato per non finirci. Ma il Perù cresce comunque a ritmi del 5% l’anno. Vizcarra l’ha spuntata e si vota per i deputati. Stando ai sondaggi Acción Popular, liberali storici, avrebbe il 9-15%. 6-9% il partito di Keiko Fujimori. 5-10% il nuovo partico centrista “Morado” (=viola). 4-6% la Alianza para el Progreso, liberal-conservatrice. Tra il 2 e il 5% il Frente Amplio, coalizione di sinistra. Il 40% non sa chi votare.

L’Assemblea boliviana ha infine accettato formalmente la rinuncia di Evo Morales e García Linera. Intanto il governo a interim cancella i simboli considerati “culto della personalità di Evo Morales”.