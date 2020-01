Hillary Clinton dice che non piace a nessuno e Bernie Sanders vola nei sondaggi

Dopo che Hillary Clinton ha detto che “non piace a nessuno”, nei sondaggi Sanders vola. “Secondo un sondaggio condotto da SSRS per Cnn, il senatore del Vermont candidato alla Casa Bianca è testa a testa con Joe Biden a livello nazionale. Il 27% degli elettori democratici è infatti a favore di Sanders, mentre il 24% è con Biden. Lo scarto rientra nel margine dei errore del sondaggio, e quindi – precisa Cnn – non c’è un candidato in vantaggio su un altro. La rilevazione è comunque è la prima a livello nazionale di Cnn che non mostra Biden da solo in testa. Sanders e Biden sono decisamente avanti rispetto a Elizabeth Warren, che conquista il 14% delle preferenze, e a Pete Buttigieg con l’11%. Michael Bloomberg, l’ex sindaco di New York, ha il 5% dei consensi. Andrew Yang e Amy Klobuchar hanno il 4%.

Renzi blocca il Lodo Conte sulla prescrizione.

Tre esplosioni all’Acciaieria 2 di Taranto.

Il vicepresidente del parlamento tunisino dice che i rapporti tra Italia e Tunisia sono incrinati per la storia del tunisino a cui Salvini aveva citofonato chiedendogli se era uno spacciatore.

Trump dice che “gli avrebbe fatto piacere” incontrare Greta per spiegarle che non sono gli Stati Uniti i principali inquinatori e che dovrebbe piuttosto concentrarsi su altri.

Katerina Sakellaropoulou è la nuova presidente della Repubblica greca, eletta dal parlamento con 261 voti su 300: è la prima presidente donna nella storia paese. Sakellaropoulou – ex giudice e presidente del Consiglio di Stato (anche in quest’ultimo caso prima donna a ricoprire l’incarico) – ha 63 anni e prende il posto che dal 2015 era stato di Prokopis Paulopoulos. Sakellaropoulou è stata eletta grazie ai voti del partito di governo Nuova Democrazia, di centrodestra, ma anche del partito di centrosinistra KINAL e di Syriza, il partito dell’ex primo ministro Alexis Tsipras. Entrerà in carica il 13 marzo e il suo mandato durerà fino al 2025.

Nella sua prima riunione di governo il nuovo primo ministro libanese Hassan Diab dice che il Libano si trova “di fronte a un punto morto finanziario, economico e sociale”. “Stiamo affrontando un disastro e dobbiamo alleviare l’impatto e le ripercussioni di questo disastro sui libanesi”. “Le sfide sono immense” e “i libanesi sono stanchi delle promesse e dei programmi che non vengono rispettati”.