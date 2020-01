50.000 euro per riprogrammare i romani

Virginia Raggi inaugura un ufficio per insegnare le buone maniere ai romani. A capo dell’ufficio “innovazione per le politiche comportamentali” il giovanissimo consulente Federico Raimondi Slepoi, 26 anni e 50.000 euro di compenso annuo. L’obiettivo è quello “applicare dei metodi scientifici economici, all’avanguardia, a comportamenti che tutti noi attuiamo nel quotidiano”.

Il teatro di Bibbiano acclama le Sardine: “siamo stufi di essere usati per motivi elettorali”.

Si apre oggi il Forum di Davos. Nel report “Nature Risk Rising” i 5 maggiori rischi per l’economia global vengono tutti collegati al clima: condizioni meteorologiche estreme, fallimento delle azioni per il clima, disastri naturali, perdita di biodiversità e disastri naturali causati dall’uomo. Attesa la sfida a distanza tra Trump e Greta, che potrebbe però saltare perché l’attivista svedese è malata.

Impeachment a Trump: la risoluzione presentata dal leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell prevede di dare ai manager dell’impeachment (l’accusa) e al team difensivo del presidente 24 ore a testa in due giorni per presentare i loro argomenti di apertura del processo. Seguiranno 16 ore di domande da parte dei senatori. La risoluzione, che verrà discussa e votata oggi, rimanda a dopo questa fase la discussione sulla possibilità di mozioni per chiedere con mandati testimoni e documenti.

Macron annuncia una tregua daziaria con gli Usa.

Il Guardian ha pubblicato il vero nome del nuovo capo dell’ISIS, che finora era noto soltanto con un nome di guerra. Secondo alcune fonti anonime all’interno di due diversi servizi segreti, l’uomo che ha preso il posto di Abu Bakr al Baghdadi dopo la sua uccisione da parte dell’esercito statunitense sarebbe Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawli al Salbi, uno dei fondatori del gruppo. Se confermato, sarebbe il primo leader dell’ISIS non arabo: al Salbi è iracheno di etnia turcomanna.

Il governo norvegese in crisi per una cittadina di origine pakistana che nel 2013 era andata in Siria e si era sposata due volte nel territorio sotto il controllo dello Stato Islamico, avendo due figli. Adesso è tornata in Norvegia, per far curare uno dei figli. Il Partito del Progresso, destra anti-immigrati, è uscito dalla coalizione di governo dicendo che non vuole che i contribuenti norvegesi debbano spendere per lei.

Serbia e Kosovo hanno ripreso voli diretti.

Ieri vertice a Bogotá con Pompeo, Duque e Guaidó, rappresentati 18 governi della regione. E dal 23 al 29 gennaio il Comando Sur fa esercitazioni militari in Colombia. Intanto Maduro annuncia che l’ambasciatore cubano parteciperà alle riunioni del governo.