Le Sardine benedicono papà Borgonzoni

40.000 alla manifestazione delle Sardine a Bologna. Il padre della candidata leghista Licia Borgonzoni, pittore, si è presentato portando un suo quadro del 1971 in regalo al leader delle Sardine Mattia Santori.

Le Lega vota a favore dell’autorizzazione a procedere a Salvini per la Gregoretti, prendendo i contropiede la scelta di Pd e Cinque Stelle di rinviare per non fare del tema un argomento di campagna nel voto in Emilia-Romagna.

Secondo Oxfam “2.153 super ricchi possiedono quanto altri 4,6 miliardi di persone. Mentre il 50% più povero ha meno dell’1%”.

Alla Conferenza di Berlino c’è intesa sulla tregua e il rispetto dell’embargo Onu sulle armi. Sarraj e Haftar concordano il monitoraggio e si impegnano a non determinare un’escalation, ma si evitano, senza neanche darsi la stretta di mano simbolica di Palermo. Più alto il livello che alla Conferenza di Palermo del 2018: tra le delegazioni degli 11 Paesi presenti c’erano il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che in Sicilia si erano fatti rappresentare da livelli inferiori ai propri. Ma ciò per il peggioramento della situazione, dopo che il generale appoggiato da Egitto, Russia, Francia e altri ha cominciato il 4 aprile scorso un’offensiva verso la Tripoli di Al-Sarraj, a sua volta sostenuto da Ankara: secondo l’Onu duemila miliziani e oltre 280 civili morti, 170 mila sfollati. Da sabato un blocco è stato imposto da Haftar a porti dai quali si esporta il petrolio libico.

I ribelli sciiti Huthu appoggiati dall’Iran uccidono 100 soldati yemeniti.

Ignorando l’ordine che gli vieta di espatriare Guaidó inizia dalla Colombia un ambizioso giro internazionale che lo porterà anche a Davos. La mossa prende in contropiede l’offerta di negoziato diretto con Trump offerta da Maduro in una intervista al Washington Post. Intanto Maduro annuncia l’apertura di un casinò.

Una inchiesta giornalistica a base di leaks rivela l’origine della fortuna di 2 miliardi di Isabel dos Santos: donna più ricca dell’Africa e figlia dell’ex-presidente angolano. Il 31 dicembre un tribunale angolano aveva ordinato di congelare i suoi beni, accusandola di aver approfittato del suo ruolo pubblico per defraudare lo Stato angolano di un miliardo di dollari, di cui chiedeva la restituzione.

Arresti e scontri tra Polizia e manifestanti a Hong Kong.

Salgono a 3 i morti per il virus misterioso in Cina. Secondo gli esperti potrebbero già esserci 1700 infezioni.

Evo Morales annuncia che il suo candidato alla Presidenza sarà Luis Alberto Arce. Ministro dell’Economia ortodosso che è stato ribattezzato “il Friedman di Morales” e alla cui gestione si devono gli alti tassi di crescita durante la presidenza di Morales.