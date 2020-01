Suppletive a Napoli, il centro-sinistra si affida a Sandro Ruotolo

Alle suppletive a Napoli il centro-sinistra candida il giornalista Sandro Ruotolo. I Cinque Stelle un ex-compagno di università di Di Maio.

600 persone a Hammamet per il ventesimo anniversario della morte di Bettino Craxi.

Mario Giordano alla trasmissione di Peter Gomez rivela una confidenza di Renzi che avrebbe voluto candidarsi col centro-destra.

Trump a Khamenei: “Faccia attenzione alle parole che usa”. Il presidente americano risponde su twitter alla “guida suprema” di Theran che lo aveva definito un clown.

Macron contestato in teatro da militanti del movimento contro la riforma delle pensioni.

Polemiche sulla conferenza di Berlino sulla Libia. Grecia, Qatar e Tunisia protestano per non essere state invitate, sembra su veto turco. Sarraj minaccia di non andare. Secondo Erdoğan, “se cade il governo di Tripoli c’è un rischio terrorismo”.

Il segretario alla Cultura del governo brasiliano di Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, è stato rimosso dal suo incarico, dopo l’ondata di proteste causata da un suo discorso in cui parafrasava Joseph Goebbels con Wagner in sottofondo. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del dicastero, citato dall’edizione digitale del quotidiano Folha de Sao Paulo. Il presidente Jair Bolsonaro ha poi annunciato ufficialmente la rimozione del suo segretario alla Cultura Alvim, in una breve nota nella quale menziona le sue “infelici dichiarazioni” che hanno reso “insostenibile la sua permanenza” nel suo gabinetto di governo. Nel testo, diffuso dai media locali, Bolsonaro ha ribadito “il nostro ripudio delle ideologie totalitarie e genocide, così come di qualsiasi tipo di associazione con esse”, confermando inoltre “il nostro appoggio totale alla comunità ebrea, della quale siamo amici e con la quale condividiamo molti valori”.