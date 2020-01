Il sindaco di Milano: entro il 2030 vietato fumare all’aperto

Il sindaco di Milano Sala: “entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto” e “subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà”.

La questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza di Bibbiano, per darla a Salvini.

La Compagnia petrolifera nazionale libica (Noc) ha dichiarato lo stato di «forza maggiore», e quindi la loro chiusura, nei terminal petroliferi del golfo della Sirte. Lo riporta un post sulla pagina Facebook della Noc precisando che il Comando generale di Khalifa Haftar e le Guardie degli impianti petroliferi hanno dato istruzioni per «fermare le esportazioni di petrolio» da cinque porti tra cui Sidra e Ras Lanuf.

Alcune aziende beneficeranno della Brexit, “altre no”. Lo ammette il cancelliere dello scacchiere britannico, Sajid Javid, in un’intervista al Financial Times. Dopo il divorzio da Bruxelles, spiega il ministro, “ci sarà un impatto in un modo o nell’altro”. Javid ha anche annunciato che “non ci sarà nessun allineamento con le regole Ue” e che le aziende nel Regno Unito “dovranno adattarsi alle nuove misure”.

Trump cancella la dieta nelle mense scolastiche voluta da Michelle Obama per combattere l’obesità infantile