UNA SINISTRA A SEI STELLE DA BRIVIDI

Il Conte 2 di suo non ha fatto sinora nulla, se non conservare e attuare le linee fondamentali del Conte 1, con Decreti sicurezza dello scandalo intatti, Reddito di cittadinanza e Quota 100 intoccabili. Approvato invece a tambur battente il taglio dei parlamentari, senza se e senza ma. Approvata la revoca dello scudo penale per l’ex Ilva, voluto dai grillini con il Conte 1, che ha scatenato la crisi a Taranto e aperto la via di fuga di ArcelorMittal. E poi una manovra fatta di tasse e balzelli a sfondo etico-ambientalista, come prescrive la filosofia grillina, e di punizione per chi osa farsi imprenditore e aprire una partita Iva, come è nella tradizione della sinistra statalista. E ora sta arrivando in porto la revoca della concessione ad Autostrade, come voluto dal duo Di Maio-Toninelli.