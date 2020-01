Il voto della Giunta su Salvini per il caso Gregoretti sarà il 20 gennaio.

Dopo la bocciatura del referendum Salvini rilancia: “ora firme per l’elezione diretta del capo dello Stato”.

Prima dell’alba di stamani la Ocean viking ha completato il salvataggio di 39 persone da un barcone in difficoltà, a 35 miglia a nord dalla costa libica.

Erdoğan: “il generale Khalifa Haftar non è un uomo affidabile. Ha continuato anche ieri a bombardare Tripoli nonostante la tregua”. Il generale Khalifa Haftar ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin in cui chiama “mio caro amico” il leader del Cremlino, lo ringrazia per “gli sforzi” della Russia per la pace, e si dice pronto a tornare in Russia per continuare a discutere di una soluzione pacifica al conflitto in Libia. Putin prenderà parte alla Conferenza di Berlino.

È iniziato il processo di impeachment di Trump al Senato.

L’ayatollah Khamenei guida a preghiera per la prima volta in 8 anni. “Lo schiaffo in faccia agli Usa un miracolo di Allah”. “Trump è un pagliaccio, ci colpirà alle spalle”.

La stampa canadese evidenzia che il Paese non vuole Meghan e Harry. Secondo il quotidiano The Globe and Mail, la coppia “non è benvenuta” nel Paese nordamericano, perché accoglierli sarebbe “incostituzionale”: “La risposta del governo di Trudeau dovrebbe essere semplice e breve: No”, si legge in un editoriale. Il Canada è una monarchia parlamentare e la regina Elisabetta II è anche “regina del Canada”. Secondo un sondaggio la gran maggioranza dei canadesi è contraria a pagare gli ingenti costi per la sicurezza della coppia. “La loro visita è benvenuta ma fintanto che sono membri senior della Famiglia Reale, il Canada non può permettere loro di venire per restare”, si legge sul Globe and Mail. “Un reale che vive in questo Paese non va d’accordo con la natura di lunga data delle relazioni tra Canada e Gran Bretagna, tra Canada e la Corona – ha spiegato il quotidiano – Se fossero normali cittadini, sarebbero i benvenuti. Ma la monarchia unica di questo Paese, e il posto delicato ma essenziale che ha nel nostro sistema costituzionale, significa che un reale residente – Harry è il sesto in linea di successione – non è qualcosa che il Canada può consentire. Rompe un implicito tabù costituzionale”. “I Sussex stanno risolvendo i loro problemi personali e i canadesi augurano loro buona fortuna. Il Canada accoglie persone di tutte le fedi, nazionalità e razze, ma se sei un membro senior della nostra Famiglia Reale, questo Paese non può diventare la tua casa”, ha concluso secco l’editoriale, sottolineando che “il Canada non è una casa a metà strada per chiunque cerchi di uscire dalla Gran Bretagna pur rimanendo un reale”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Toronto Star che in un editoriale ha sottolineato come “fino a quando non verrà definito il loro ruolo futuro, ci saranno sicuramente domande spinose domande che coinvolgono la relazione molto particolare del Canada con la monarchia. E non spetta solo ai Sussex definire la questione. Ora lo stanno risolvendo con la regina e il resto della Famiglia Reale. E per quanto riguarda la loro presenza in questo Paese, dovranno risolverla con il governo del Canada. Spetta al governo, in quanto rappresentante di tutti i canadesi, porre limiti a qualsiasi ruolo pubblico che Harry e Meghan potrebbero prendere in considerazione in Canada.