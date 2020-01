Autostrade prova a riconquistare la fiducia

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia (Gruppo Atlantia) ha approvato le linee guida del piano strategico 2020-2023. Il nuovo piano, informa una nota, metterà in campo risorse complessive, entro il 2023, per 7,5 miliardi di euro, ripartite tra investimenti triplicati, spese di manutenzione della rete rafforzata, piano da 1.000 assunzioni, monitoraggio in tempo reale di ponti e viadotti. Autostrade per l’Italia prova a riconquistare la fiducia persa negli ultimi mesi e a salvare la propria concessione. Sul dossier intanto il Governo sembra avere ancora bisogno di tempo. La decisione non è ancora stata presa, tanto che la relazione finale è ancora in fase di ultimazione sulla scrivania della ministra Paola De Micheli.

È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio ha rimesso in libertà Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch3 approdata a Lampedusa forzando il blocco.

Sarebbero stati feriti 11 soldati statunitensi durante il raid iraniano dell’8 gennaio.

Kiev come Mosca: il primo ministro ucraino Oleksiy Goncharuk ha presentato le sue dimissioni dopo la diffusione di un’intercettazione in cui lamentava la scarsa conoscenza dell’economia del presidente Volodomyr Zelensky.

La Cina al minimo: le nascite sono al punto più basso da 70 anni, la crescita al 6,1% al più basso da 30 anni.

L’Alta corte di Hiroshima mette in dubbio la valutazione dell’Autorità di regolamentazione del nucleare in Giappone e per la seconda volta ordina lo stop delle attività alla centrale atomica di Ikata.

Il nuovo governo spagnolo accetta la riapertura delle “delegazioni” che facevano da ambasciate catalane di fatto.