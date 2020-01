“Vi ho mentito per 13 anni”. Si dimette presentatrice della tv di Stato iraniana

Presentatrice della tv di Stato iraniana si dimette: “Perdonatemi, vi ho mentito per 13 anni”. L’annuncio di Gelare Jabbari, successivo alla notizia che l’abbattimento dell’aereo ucraino è stato causato da missili iraniani. Un nuovi video mostra che l’aereo ucraino è stato abbattuto da due missili.

L’Antitrust multa di 5 milioni l’Eni. Ha definito “green “un diesel che in realtà è altamente inquinante.

Arrestato un giudice di Catanzaro che per aggiustare sentenze chiedeva soldi, sentenze e sesso.

Putin propone un referendum per modificare la Costituzione. Dovrebbe servire a dare al Parlamento il potere di scegliere il primo ministro e i membri del governo, cosa che attualmente spetta al presidente e su cui il Parlamento ha solo il diritto di veto. Il presidente manterrebbe comunque il diritto di destituire il primo ministro e di nominare alcuni ministri in ruoli chiave, come quello della Difesa. Le modifiche servirebbero anche a dare maggiori poteri al governo, anche se Putin ha ribadito che la Russia rimarrà una repubblica «fortemente presidenziale». Secondo diversi analisti il referendum sarebbe una mossa voluta da Putin per cercare di rimanere al potere anche dopo il 2024, quando scadrà il suo mandato presidenziale (il quarto in totale e il secondo consecutivo), e non potrà candidarsi nuovamente. Con la modifica della Costituzione Putin potrebbe quindi puntare a diventare nuovamente primo ministro – carica che aveva già ricoperto per due volte in passato – ma questa volta con maggiori poteri esecutivi.

La Turchia avrebbe promesso la cittadinanza a 2000 combattenti siriani mandati al fianco di Sarraj.