Taglio dei parlamentari. La Lega salva il referendum

Grazie all’apporto di leghisti e ex-Cinque Stelle, raggiunto di nuovo il numero di firme in Senato per il referendum contro il taglio dei parlamentari. I radicali in piazza avevano raccolto solo 699 firme.

Per le pensioni spunta quota 102: in pensione a 64 anni con 38 anni di contribuiti.

«Questo aereo è stato progettato da pagliacci, a loro volta supervisionati da scimmie» avrebbero detto dipendenti della Boeing sul 737 Max, l’aereo che negli ultimi due anni è stato coinvolto in due gravi incidenti in Indonesia ed Etiopia, in comunicazioni interne che sono state rese note,