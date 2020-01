Secondo noi in un Festival della Canzone non bisogna infilarci la politica. Ma sta di fatto che la politica si infila: sul palco arriva Rula Jebreal, specializzata da anni in prediche buoniste agli italiani. Se a Sanremo si deve parlare di condizione della donna oggi nel mondo, allora vogliamo che sia una cosa seria, con donne che pagano con la propria vita e la propria libertà il prezzo della loro battaglia coraggiosa.