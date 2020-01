Putin-Erdogan: cessate il fuoco sotto il gasdotto

Dopo aver inaugurato assieme il TurkStream, gasdotto che permette di by-passare l’Ucraina, Putin e Erdoğan tengono un vertice in cui si impegnano a far ottenere un cessate il fuoco in Libia per domenica.

Conte vede Haftar ma Sarraj sbarca a Roma e si rifiuta di vederlo. Poi di ritorno in Libia si diffonde una voce su un rapimento di Sarraj da parte di milizie, ma è subito smentita.

Le Borse si tranquillizzano. L’attacco iraniano contro le basi americane in Iraq ha fatto volare l’oro sopra 1.600 dollari l’oncia per la prima volta dal 2013, fino a superare quota 1.610 dollari, il petrolio Brent con un balzo di oltre il 5% ha sfiorato 72 dollari al barile. Ma nel giro di poche ore tutto è tornato tranquillo e addirittura la situazione sui mercati si è capovolta sul finire della giornata, quando il discorso di Donald Trump ha spazzato via ogni residuo timore di escalation: gli Stati Uniti non hanno sofferto vittime, Teheran «sembra allentare la tensione» e il presidente Usa addirittura esorta a «raggiungere un accordo che permetta all’Iran di crescere e prosperare». Però Trump promette: “l’Iran non avrà mai l’atomica”.

L’aereo caduto a Teheran stava rientrando per un problema tecnico.

In base alla sentenza europea che permetterà agli indipendenti catalani Puigdemont e Comín s desere al Parlamento Europeo, lo stesso Parlamento verserà ora loro 70.000 euro arretrati.

Il Ministero della Sanità spagnola annuncia che sta lavorando con Google per limitare l’influenza di Influencers che danno consigli sulla salute sballati.

All’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi trovato il cadavere di un bambino nel carrello di un aereo proveniente dalla Costa d’Avorio.

Prima conferenza stampa di Carlos Ghosn in Libano dopo la fuga: “non sono sfuggito alla giustizia, sono sfuggito all’ingiustizia e alla persecuzione”, ha insistito spiegando di aver preso questa decisione (“la più difficile della mia vita”) anche perché i suoi avvocati gli avevano riferito che rischiava di aspettare perfino cinque anni per il verdetto del suo processo. Nessun dettaglio quindi sulla sua fuga: precedentemente aveva solo sostenuto di aver organizzato “da solo” la partenza.

Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Secondo la Bbc, la famiglia reale ne sarebbe stata “ferita”.