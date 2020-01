Haftar conquista e perde Sirte

Sirte sarebbe stata conquistata e poi perduta da Haftar. L’Ue ha bocciato l’idea di una missione europea chiesta dall’Italia.

Il Pentagono smentisce Trump e dice che non colpirà siti culturali: “rispettiamo le leggi”. Trump avverte che userà Twitter per notificare al Congresso eventuali attacchi. Gli Usa ci ripensano sul ritiro dall’Iraq. Trump: “abbiamo lì una base costata miliardi di dollari. Non ce ne andremo a meno che non ci restituiscano i soldi”. Ma i soldati italiani e tedeschi l’hanno lasciata, per una base più sicura. Khamenei chiede vendetta, “con il timbro dell’Iran”. “Nemmeno se uccidessimo Trump sarebbe sufficiente a vendicarlo, solo l’espulsione degli americani dalla regione lo sarà”. Domani vertice straordinario della Ue sull’Iran.

In Croazia il socialdemocratico Zoran Milanovic, ex premier ed esponente del centrosinistra unito, ha vinto le elezioni presidenziali ottenendo al ballottaggio il 52,7 per cento dei consensi. Nettamente sconfitta la presidente uscente Kolinda Grabar Kitarovic, alla quale è andato il 47,3% dei voti

Oggi Guaidó e i 100 deputati che lo hanno votato provano a rientrare in Assemblea Nazionale.

È iniziato il processo a Harvey Weinstein, che rischia l’ergastolo.