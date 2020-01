RAITRE : DOVE VOLANO LE AQUILE (DI LIMES)

Ieri sera per caso ho intercettato di nuovo al Tg3 un’ Aquila di Limes, rivista clever & chic sponda sinistra al caviale . L’Aquila analista è stato perentorio : la mossa di Trump è stata del tutto emotiva, gli Stati Uniti sono in realtà disuniti, ora devono solo sperare che Teheran sia meno emotiva di loro, punto.

Ecco, il guaio è che dopo il punto mi è tornato in mente che l’ Aquila analista è la stessa Aquila esperta anzi espertissima di Brexit che negli ultimi tre anni mi ha spiegato sempre dal Tg3 che :

-Brexit era un’invenzione strumentale degli inglesi per tenere insieme un Regno ormai finito

-L’economia inglese era praticamente destinata a perire

-Brexit non si sarebbe mai compiuta perché il sistema politico britannico è definitivamente in crisi

-Scozia , Irlanda del Nord ,Galles stanno praticamente proclamando le relative repubbliche pro-euro, pro Bruxelles, pro Berlino

-Londra sarà’ una Colonia americana

-In Gran Bretagna presto un secondo referendum capovolgerà il risultato del primo.

Insomma , sintonizzatevi sereni.

Tg3 e Limes : dove volano le Aquile.

Giovanni Negri