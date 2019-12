La previsione di Michael Moore

Secondo Michael Moore, “Oggi Trump vincerebbe le elezioni”.

A Monsey, vicino a New York, un afroamericano fa irruzione con un machete nella casa di un rabbino durante il rito per le festività ebraiche. Cinque feriti, due gravi. È il tredicesimo attacco antisemita in 20 giorni. Il giudice ha stabilito una cauzione da cinque milioni di dollari per l’assalitore.

Tre morti per una sparatoria in una chiesa del Texas.

Raid Usa contro le basi di Hezbollah iracheno.

Malgrado le proteste degli ortodossi, a Tel Aviv hanno iniziato a circolare mezzi pubblici durante lo Shabbat.

In Austria accordo di governo tra Popolari e Verdi.

Arrestato in Cina lo scienziato che diceva di aver creato due gemelle con dna modificato.

Kim Jong un annuncia “misure offensive” per proteggere la sovranità nord-coreana.

Il Partito Nazionalista Basco appoggerà Sánchez.

Le elezioni boliviane saranno convocate in giugno. La Bolivia accusa la Spagna di ingerenza per la storia degli uomini armati e incappucciati che accompagnavano i diplomatici spagnoli in visita all’ambasciatrice messicana nella rappresentanza dove sono rifugiati 10 esponenti del regime di Evo Morales.

Presentata Togg, la prima auto elettrica turca.