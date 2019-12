ITALIA 2020. LA STRADA DI BERLINO, E QUELLA DI LONDRA

Vista dall’estero l‘Italia è un paese al capolinea. Nessuno ci investe un euro. I nostri giovani emigrano, immigra solo il più disperato, chi non ha altra possibilità di sbarcare altrove.

Unico l’ obiettivo del governo: sopravvivere alle urne in Emilia Romagna, tirare a campare con il voto del 35% degli italiani. Unica anche l’attività del partito di maggioranza relativa: fare la conta delle ormai legioni di parlamentari che non versano i soldi a padron Casaleggio, pronti a tradire consegnandosi al primo che promette un posto. E in mezzo, sopra, sotto? Una classe dirigente che a partire dal Quirinale passando per il commissario Gentiloni e finendo con l’odierno Zingaretti scopre che il paese andrebbe semplicemente Ricostruito, quasi che durante l‘agonia di un quindicennio di pauperismo loro fossero in giro a fischiettare, a fare altro.

Questo il quadro, con un‘aggravante. Parliamoci chiaro: non è che se domattina arrivassero al comando i Melosalviniani uno potrebbe tirare il sospiro di sollievo e dire: è fatta. Non sarebbe fatta proprio per niente: cacciare il cialtrone Conte è una condizione necessaria ma non certo sufficiente a riparare quei disastri di Ilva, Alitalia, Autostrade, Tav, Grandi Opere, Giustizia allo sfascio, buio pesto di strategia economica e crescita che sono i nostri cancri. Cosa occorrerebbe, allora?