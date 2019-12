Ministero dell’Istruzione, due al posto di uno

Nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato chi sostituirà il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che si era dimesso giovedì. Conte ha detto che il ministero dell’Istruzione sarà diviso in due: ci sarà un nuovo ministro dell’Istruzione con delega alla scuola, e un ministro apposito per la Ricerca e l’Università. La nuova ministra dell’Istruzione (e della Scuola) sarà l’attuale sottosegretaria Lucia Azzolina, che appartiene al Movimento 5 Stelle, mentre il nuovo ministro alla Ricerca sarà Gaetano Manfredi, ingegnere e attuale rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Azzolina ha 37 anni e prima di entrare in politica insegnava alle scuole superiori ed era attiva nel sindacato ANIEF. Era entrata in Parlamento nel 2018 col Movimento 5 Stelle. Nei giorni scorsi è stata al centro di una piccola polemica perché in estate ha partecipato a un concorso per diventare dirigente scolastico, con un potenziale conflitto di interessi perché all’epoca Azzolina era deputata e membra della Commissione Cultura e Ricerca. Manfredi ha 55 anni ed è rettore dell’università degli Studi di Napoli dal 2014. In precedenza aveva insegnato per molti anni nella stessa università il corso di Tecnica delle Costruzioni. In passato era stato anche presidente della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Valentina Fico porta in giudizio il presidente del Consiglio che è anche suo marito separato. L’avvocato Fico vuole essere come 12 colleghe risarcita della mancata corresponsione dei premi per la vittoria delle cause dell’avvocatura, essendone stata esclusa durante la gravidanza quando era in congedo di maternità.

Facebook presenta un reclamo contro l’ordinanza del Tribunale di Roma che lo scorso 12 dicembre ha ordinato l’immediata riattivazione delle pagine di CasaPound. “Ci sono prove concrete che CasaPound sia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentato reclamo contro l’ordinanza del Tribunale di Roma”, ha commentato un portavoce di Facebook Italia.

Nuovo avviso di garanzia per l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano in relazione al rilascio di documenti d’identità a immigrati ospiti nei centri di accoglienza. “Mi sembra tutto così assurdo, mi viene contestato un reato che avrei commesso nel settembre 2016 – spiega Lucano – per aver fatto due carte di identità a una donna eritrea e a suo figlio di pochi mesi, che erano inseriti in un progetto di accoglienza al Cas a Riace”.

L’Isis annuncia di aver decapitato in Nigeria 11 cristiani nel giorno di Natale come rappresaglia all’uccisione di al-Baghdadi.

L’Isis rivendica l’attacco a una base militare in Burkina Faso.

Oltre 70 morti e 100 feriti a Mogadiscio per una autobomba.

La Turchia manderebbe in Libia miliziani siriani anti-Assad.

Un contractor Usa ucciso dal lancio di un missile su una base militare in Iraq.

Il Nasdaq sfonda quota 9000. Nei tre anni di Trump le Borse Usa hanno continuato a crescere.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione di condanna per abusi dei diritti umani – arresti arbitrari, torture, violenze – ai danni dei Rohingya e di altre minoranze in Myanmar. La risoluzione è stata adottata con 134 voti a favore su 193 Paesi rappresentati, nove contrari e 28 astenuti. Al governo del Myanmar si chiedono misure urgenti per contrastare qualsiasi forma di incitamento all’odio contro le minoranze.

Dopo il battesimo la settimana scorsa da parte di Donald Trump delle Forze spaziali americane, la Russia a sua volta accelera nella nuova corsa agli armamenti e, nel campo missilistico, sorpassa gli Stati Uniti: il ministro delle difesa Sergei Shoigu ha ufficialmente informato il presidente Vladimir Putin che il primo reggimento missilistico equipaggiato con i missili strategici ipersonici Avangard è oggi “entrato in servizio, alle 10 ora di Mosca“. Si tratta di una nuova arma “invincibile” che Putin aveva già annunciato un anno fa, ovvero un missile in grado di raggiungere, secondo fonti ufficiali russe, una velocità nell’atmosfera di Mach 27, circa 33.000 chilometri l’ora. Di fatto, è in grado di colpire qualsiasi obiettivo nell’arco di pochi minuti. E’ inoltre capace, ha sottolineato Putin, di compiere veloci virate e cambiare repentinamente altitudine, divenendo così quasi impossibile da intercettare. Non a caso, qualche giorno fa Putin si vantato del fatto che la Russia è diventato l’unico Paese al mondo a schierare armi ipersoniche. Durante la Guerra fredda, ha ricordato, l’Unione Sovietica rincorreva gli Usa nel progettare la bomba atomica e nel costruire bombardieri strategici e missili balistici intercontinentali. “Adesso abbiamo una situazione che è unica nella storia moderna: sono loro che cercando di raggiungerci. Non una sola nazione possiede armi ipersoniche, figuriamoci quelle di portata intercontinentale”. In effetti ormai la guerra nello spazio si combatte soprattutto attorno ai satelliti. Il primo obiettivo della nova Forza Spaziale di Trump è difendere i 31 satelliti del Gps. Il 13 settembre 1985 un F-15 Usa abbatté il satellite pure Usa P78-1, ormai guasto, l’11 gennaio del 2007 furono i cinesi a distruggere il loro satellite meteorologico FY-1C fuori fase, colpendolo con un veicolo killer cinetico lanciato da un missile a combustibile solido, il 28 febbraio del 2008 il satellite spia mal funzionante Usa 193 fu distrutto da un missile M-3 modificato del costo di 9 milioni e mezzo di dollari lanciato dall’incrociatore Lake Erie al largo delle Hawaii, il 27 marzo scorso in clima di campagna elettorale anche il primo ministro indiano Narendra Modi andò in tv ad annunciare che l’India dopo aver lanciato anche sonde sulla Luna e su Marte è ormai “una superpotenza spaziale”, per aver distrutto con un missile “un satellite nella parte bassa dell’atmosfera terrestre a una distanza di 300 chilometri”. Assieme a Usa e Russia anche Francia e Cina si sono dotaste di forze spaziali autonome, e anche la Nato si sta muovendo.

Il governo polacco convoca l’ambasciatore russo dopo che Putin ha accusato la Polonia di collusione con Hiltier e antisemitismo.

In Venezuela la strage continua: anche quest’anno il regime ha ucciso più del doppio che le vittime del regime di Pinochet in 16 anni. Il Rapporto Bachelet per l’Onu aveva denunciato che nel solo 2018 c’erano stati 5287 morti per “resistenza all’autorità” attraverso uccisioni extragiudiziali, contro le 2130 appurate in Cile tra 1973 e 1989 dal Rapporto Rettig. L’Osservatorio Venezuelano della Violenza denuncia che anche nel 2019 su 16.506 omicidi che ci sono stati in Venezuela 5282 sono stati per “resistenza all’autorità”. La polizia venezuelana ha ucciso 14,5 persone al giorno. La cifra complessiva degli omicidi invece scende: nel 2018 era stata di 23.047, e prima ancora era arrivata a 30.000,. Ma sembra dovuto al calo di popolazione per l’emigrazione di 5 milioni di venezuelani (tra cui gran parte dei delinquenti, perché è sempre più difficile trovare da depredare). Il Venezuela mantiene comunque un tasso di 60,3 morti per ogni 100,000 abitanti, che è 100 volte il tasso italiano. Tra i vicini Colombia e Brasile stanno a 25, il Messico a 22, l’Argentina a 5, El Salvador a 48 e Honduras a 42.

Il governo indiano ha sospeso Internet in 21 distretti dell’Uttar Pradesh, Stato sconvolto dalle proteste contro la riforma della legge sulla cittadinanza.

Il governo spagnolo proroga il Bilancio per la quinta volta in quattro anni.

Cresce la tensione tra Bolivia e Messico per l’assedio all’ambasciata a La Paz. Il governo messicano ammette che aveva chiesto misure di sicurezza dopo il rifugiarsi di 10 esponenti del regime di Morales, ma dice che il governo della Áñez è andato oltre. Tensione anche tra Bolivia e Spagna, per tensioni tra agenti boliviani e agenti spagnoli che avevano accompagnato l’incaricata di affari e il console a colloquio con l’ambasciatrice messicana.

I cileni saranno chiamati il prossimo 26 aprile a un referendum per decidere se cambiare la Costituzione. Il presidente Sebastian Pinera ha firmato il decreto che fissa la data della consultazione popolare. Ma ha anche denunciato il ruolo di governi e istituzioni straniere nel promuovere le proteste.Un morto in scontri a Santiago.

L’ex-presidente salvadoregno Tony Saca condannato a 10 anni per corruzione.