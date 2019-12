Macron in Africa sostituisce il Cfa con l’Eco

Macron rinuncia alla pensione da presidente, definisce il colonialismo francese “un errore” e sostituisce il franco Cfa con l’Eco. Sarò agganciato all’euro, non ci sarà più il rappresentante francese nella Banca Centrale dell’Africa Occidentale e gli otto Paesi aderenti non dovranno più mantenere il 50% delle loro riserve nel Tesoro francese.

Matteo Salvini sul palco di Chieti: “alla fine, in Italia chi è che fa i figli? I rom, tanto se ne fottono: lo Stato gli paga tutto, gli paga il gas, la luce, olè”.

Maggioranza divisa sul ‘caso Autostrade’. Ad accendere la miccia, le misure ”in materia di concessioni autostradali” approvate ieri, ‘salvo intese’, con il dl Milleproroghe in Consiglio dei ministri. A scatenare la reazione dei renziani di Italia Viva, la norma sulle revoche delle concessioni autostradali. La formazione politica dell’ex premier ha chiesto infatti che venisse messo a verbale il suo ‘no’ alle norme sul tema contenute nel dl: sull’articolo 33, spiegavano in serata fonti di Italia Viva, le ministre di Iv avevano ribadito un principio di civiltà giuridica che non si cambiano regole in corso d’opera. Per le stesse fonti, l’effetto sugli investimenti internazionali sarebbe stato peggiore dell’emendamento sull’Ilva.

“Un’azienda dà 60mila euro a Open: perquisizioni, accuse, aperture dei Tg. La stessa azienda ne dà poi 600mila a Casaleggio e 240mila al blog di Grillo. Tutti zitti: media proni, giudici silenti”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, a proposito delle notizie di stampa sui finanziamenti della società Moby a Casaleggio e al blog di Beppe Grillo.

Serraj sul perché si è rivolto alla Turchia: “avevamo chiesto armi all’Italia ma non abbiamo avuto nessuna risposta”. Secondo l’Onu in Libia nel 2019 sono morti 284 civili.

La Corea del Nord sta valutando di adottare una nuova linea dura contro gli Stati Uniti, che prevede l’abbandono dei colloqui sulla denuclearizzazione dai negoziati con Washington, in un momento in cui il presidente Usa, Donald Trump, viene giudicato vulnerabile. Lo riferisce la Cnn, che cita una fonte al corrente della linea di pensiero della leadership di Pyongyang.

Alle presidenziali in Croazia vanno al ballottaggio del 5 gennaio l’ex-primo ministro socialdemocratico Zoran Milanović, con il 29,55%, e la presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarović, indipendente di destra, con il 26,65. Il cantante folk Miroslav Škoro, indipendente, ha preso il 24,45.

Secondo un risultato preliminare del conteggio dei voti il presidente afghano Ashraf Ghani sarebbe stato riconfermato.

I comunisti svedesi si spaccano contro Greta. Metà degli iscritti se ne vanno perché non approvano l’enfasi su multiculturalismo, gay e cambio climatico.

Richieste d’aiuto da un gulag cinese contenute nei biglietti di Natale venduti dal gigante britannico dei supermercati Tesco. “Siamo prigionieri stranieri nel carcere di Qingpu a Shanghai. Siamo costretti a lavorare contro la nostra volontà, per favore aiutateci e denunciate il nostro caso ad un’organizzazione che difende i diritti umani”, era scritto nella cartolina che faceva parte di un pacco dono acquistato da una bambina di sei anni, Florence Widdicombe. Sul bigliettino c’era anche scritto di contattare un certo Peter Humphrey che il padre della bambina ha quindi cercato su Google scoprendo che si trattava di un giornalista britannico che aveva trascorso due anni nella stessa prigione. Ed è stato lui a raccontare la storia sul Sunday Times. Grande imbarazzo per Tesco che ha subito interrotto i rapporti con i suoi fornitori cinesi e annunciato un’indagine.