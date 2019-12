Assolto

Assolto Marco Cappato a Milano per il processo fine vita per il caso DJ Fabo: “il fatto non sussiste”.

Citazione a giudizio per otto persone da parte della Corte dei Conti di Roma per la mancata riscossione, per 15 anni, degli affitti del palazzo occupato a via Napoleone III dove si trova la sede di CasaPound. Il danno erariale è pari a 4,5 milioni di euro. A rispondere per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni dovranno essere dirigenti e funzionari dell’Agenzia del Demanio e del Miur, proprietario dell’immobile. L’udienza è stata fissata al 21 aprile

Davide Casaleggio sarebbe furibondo con Grillo per i 273.000 euro di spese legali che ha dovuto versare per difenderlo: il 16% del totale delle uscite della Associazione Rousseau.